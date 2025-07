¡Indignante! Delincuentes golpearon a universitaria para arrebatarle sus pertenencias en SJL

En San Juan de Lurigancho (SJL), una joven universitaria fue brutalmente agredida por dos delincuentes que, la golpearon varias veces para arrebatarle sus pertenencias. Vecinos expresaron su indignación por lo ocurrido, y pidieron mayor acción de las autoridades para garantizar la seguridad en el distrito.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho ocurrió en el jirón Las Cerecitas cerca al mercado N° 02 en San Juan de Lurigancho. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento de la agresión contra la fémina.

En las imágenes se puede observar a la joven caminando tranquilamente por el callejón, cuando de pronto, dos sujetos aparecen en escena y por detrás, la "cogotean". Uno de los sujetos iba vestido de negro con gorra y el otro tenía polera con capucha blanca y pantalón negro.

El sujeto de gorra es el que se abalanza contra la joven para que el sujeto encapuchado le quite sus cosas. La fémina presentó resistencia al robo, lo que generó que los malhechores la arrastren y golpeen sin importarles nada.

Al lograr quitarle sus pertenencias, los sujetos huyeron y la joven que quiso perseguirlos corriendo, se detuvo entrando en consciencia de la gravedad de la situación.

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y pudo mantener diálogo con los vecinos de la zona que, se mostraron indignados por este hecho de agresión. Ellos hicieron un llamado a las autoridades exigiendo mayor presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Yo me siento atemorizada porque yo todos los días paso por aquí y los muchachos andan encapuchados y da miedo pasar por acá, yo paso todos los días con mi hijito. No hay luces (...) Pedimos (a las autoridades) que siempre estén haciendo un recorrido por acá y que estén siempre vigilantes por nosotros", indicó una vecina del sector.

Cabe mencionar que, un dato relevante en dicha calle es que no hay alumbrado público, lo que contribuye al aumento de la inseguridad sobre todo por las noches y las personas que circulan por ahí podrían ser una víctima más.

"No hay quien nos pueda proteger, no nos sentimos seguros. Esporádicamente por ahí que se pueda ver un patrullero, pero no es continuo y eso que estamos en estado de emergencia", detalló otra vecina.