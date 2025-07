Asesinan a padre tras dejar a su hijo en colegio: Sicario vestía casaca escolar para pasar desapercibido

En el Callao, un sicario asesinó a un padre de familia a balazos luego que este último dejó a su hijo en su centro educativo. Según testigos, el asesino llevaba puesto una casaca escolar para pasar desapercibido entre la multitud, debido a que el acto criminal ocurrió en pleno horario de ingreso de los estudiantes.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho ocurrió en horas de la mañana de este jueves 17 de julio, exactamente en la cuadra cuatro de la avenida Santa Rosa, cruce con el jirón José Olaya.

El hecho criminal se presentó en el preciso momento en que gran cantidad de escolares ingresaban a un colegio en La Perla, de pronto, aparece el sicario vestido con una casaca escolar para disimular su presencia y dispara a sangre fría contra el padre de familia.

Cabe mencionar que, la víctima fue identificada como Jen Miguel Lavalle Sunico de 37 años, quien al momento del ataque ya había dejado a su hijo y se encontraba tomando desayuno frente al colegio. El varón recibió dos impactos de bala en la cabeza, lo que le quitó la vida inmediatamente.

Hasta el lugar de los hechos, llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar las diligencias de ley. Ya en el lugar, acordonaron la zona y taparon el cuerpo sin vida del varón. Luego, se aproximaron representantes del Ministerio Público para realizar las pericias correspondientes y así puedan proceder con el levantamiento del cadáver.

Nuestro medio también llegó al lugar de la tragedia y pudo conocer que los padres de familia mostraron su preocupación ante este hecho. Según precisaron, una pequeña niña presenció todo el acto criminal y corrió hasta su vivienda asustada.

"Mi hija se ha venido corriendo, asustada. Dice que estaba uniformado, yo no lo he visto pero dicen que estaba con uniforme de colegio en una moto. Se escucharon como cuatro disparos. Como mamá y no solo yo, sino las familias que están al frente, estamos preocupados porque esto no puede pasar", señaló una madre de familia.