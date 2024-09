Ángel Delgado: El fujimorismo "ha abandonado las prácticas dictatoriales" con Fuerza Popular

La muerte de Alberto Fujimori ha puesto en duda las bases de Fuerza Popular pensando en las próximas elecciones generales. Más de un experto ha señalado que Keiko Fujimori y su partido se vería debilitado sin la presencia del líder histórico del partido naranja.

Apropósito de ello, Exitosa conversó con Ángel Delgado, abogado constitucionalista y analista político, para conocer su impresión sobre le futuro de dicho movimiento. Según sus impresiones, la hija del expresidente se ha acercado a la democracia en los últimos años, pero no lo ha alcanzado para vencer en los comicios.

El politólogo dejó en claro Keiko Fujimori ha marcado distancia del Montesinismo y de otras prácticas en las que cayó su padre, pero también indicó que siempre cargará con la mochila que ha dejado Alberto Fujimori en lo bueno y en lo malo.

"Yo creo que el partido de Keiko se ha instalado en la democracia, no puede ser catalogado igual que su padre. Ha abandonado el Montesinismo, las prácticas dictatoriales, pero no ha llegado al poder y eso ha sido por el peso del legado. El legado es ambivalente, tiene cosas positivas, pero también tiene este asunto que hace que el antifujimorismo no sea solamente una ilusión o un capricho, sino que la sociedad peruana entera fue traicionada", inició.