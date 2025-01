CAL creará comisión para evaluar acuerdo de colaboración eficaz: "Haremos un informe técnico"

En diálogo con Exitosa, el decano de Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, anunció que la institución que preside creará una comisión que ofrezca un informe técnico sobre los acuerdos de colaboración eficaz.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el decano del CAL se refirió al acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht e indicó que, cuando los principales involucrados ya no se encuentra en el país, se complica la negociación.

"Vamos a hacer un informe técnico de los aspectos positivos y negativos que también podrían haber algunas deficiencias (...) En aquel momento, cuando los principales actores delincuenciales estuvieron ya en Brasil, y en esas circunstancias negociaron. No es fácil negociar cuando ya todos estaban a buen recaudo", declaró.

Asimismo, Raúl Canelo aseguró que, en dichos años, la Fiscalía de la Nación no contaba con los recursos para realizar una negociación en igualdad de condiciones.

"Si analizamos hoy, y ponemos esto en un contexto de igualdad de condiciones, no se puede. Por eso hay que hacer una evaluación objetiva. La ejecución de todo esto requería recursos. Yo pregunto, ¿La Fiscalía tenía recursos? Estos fiscales , que ahora los están cuestionando, ¿Tenían todos los recursos? ¿Tenían todos los medios? ¿Tenían el personal? No, eso es clarísimo", agregó.

En esa misma línea, el decano de Colegio de Abogados de Lima manifestó que, en el caso Lava Jato, hay 100 o 120 involucrados, los cuales cada uno tiene sus abogados.

"Cada uno de estos casos puede tener 100 o 120 involucrados, y cada involucrado tiene abogados. Cada abogado va a cuestionar, va a pedir participación, va a pedir nulidades, etc. Entonces, por eso la demora de estos procesos, hay que entenderlo. No basta sacar un pronunciamiento cualquiera y decir está mal que se vayan todos. No esa así", mencionó.