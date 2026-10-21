Calisto Giampietri e Iber Maraví se sientan juntos en el Senado tras tenso altercado: silencio marca el reencuentro

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El encuentro se produjo después del fuerte enfrentamiento que protagonizaron durante una sesión de la Comisión de Constitución, en la que también estuvieron involucrados ministros de Estado. El incidente, que obligó a suspender temporalmente el debate, generó versiones contrapuestas sobre lo ocurrido y reavivó las tensiones en el Legislativo.

Calisto Giampietri e Iber Maraví coinciden en el pleno tras enfrentamiento

Un ambiente de tensión se percibió en el pleno de la Cámara de Senadores cuando Francisco Calisto Giampietri e Iber Maraví se sentaron uno al lado del otro. Ambos legisladores volvieron a compartir un espacio parlamentario después del altercado que protagonizaron durante el debate de facultades legislativas en la Comisión de Constitución.

La escena llamó la atención debido a los antecedentes del enfrentamiento y al silencio que mantuvieron mientras permanecían juntos en sus respectivos escaños. El episodio previo había escalado hasta el punto de que otros participantes tuvieron que intervenir para evitar que la discusión pasara a mayores.

El incidente ocurrió el sábado 10 de octubre, durante una sesión en la que representantes del Ejecutivo sustentaban el pedido de facultades legislativas para atender materias relacionadas con la seguridad ciudadana y la prevención del fenómeno de El Niño. La controversia comenzó luego de un intercambio entre el ministro del Interior, César Astudillo, e Iber Maraví, tras una intervención de la senadora Ruth Luque.

La discusión aumentó de intensidad y motivó la suspensión temporal de la sesión. En medio de la confrontación, Calisto Giampietri se colocó frente a Maraví, lo que originó un nuevo cruce entre ambos parlamentarios.

#Ahora | Calixto Giampietri e Iber Maravi sentados lado a lado en el pleno de la cámara de senadores. Silencio sepulcral entre ambos parlamentarios tras incidente en la comisión de constitución. @exitosape https://t.co/w4e0VftvqV October 21, 2026

Versiones contrapuestas tras el incidente en la Comisión de Constitución

Después del enfrentamiento, Iber Maraví sostuvo que el senador de Renovación Popular se había acercado de manera intimidante y lo había retado a resolver sus diferencias fuera del recinto parlamentario. El legislador de Juntos por el Perú cuestionó la conducta de su colega y pidió que se revisaran las imágenes disponibles para esclarecer lo sucedido.

Por su parte, Calisto Giampietri rechazó que su intención hubiera sido amenazar a Maraví. El senador aseguró que intervino porque, según su versión, el parlamentario estaba increpando a la senadora Lourdes Alcorta y consideró necesario colocarse entre ambos.

"Lo que hice yo fue interponerme entre él y una señora, porque frente a Maraví estaba la senadora Lourdes Alcorta", declaró Giampietri al explicar su actuación. Asimismo, reconoció haber pronunciado la frase "lo arreglamos afuera", aunque sostuvo que su intervención buscaba frenar la confrontación.

El incidente también abrió cuestionamientos sobre el comportamiento de los legisladores durante las sesiones de trabajo y la necesidad de mantener el respeto en los espacios de deliberación parlamentaria.

La coincidencia entre Calisto Giampietri e Iber Maraví en el pleno vuelve a poner el foco en el enfrentamiento que protagonizaron y en las versiones divergentes sobre sus causas. Mientras ambos continúan participando en las actividades del Senado, el episodio deja abierta la discusión sobre los límites del debate político y la responsabilidad de los parlamentarios de preservar el orden institucional.