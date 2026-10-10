"¡No te tengo miedo!": revelan nuevas imágenes de la fuerte pelea en el Congreso entre Iber Maraví y César Astudillo

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras el enfrentamiento, nuevas imágenes difundidas en plataformas digitales muestran la tensa discusión verbal entre el senador Iber Maraví y el ministro del Interior, César Astudillo, durante una sesión de la Comisión de Constitución, realizada este sábado 10 de octubre. El incidente ocurrió en medio del debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana.

¿Cómo empezó la discusión entre Maraví y Astudillo?

La sesión contó con la participación de César Astudillo, titular del Ministerio del Interior (Mininter); Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, y Ernesto Álvarez, ministro de Justicia. Durante el debate, la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, cuestionó la postura del titular del Mininter frente a la necesidad de una reforma policial.

"Parece que tiene miedo de reconocer que necesitamos ir ante una reforma policial profunda en el país", manifestó Luque, en referencia a Astudillo.

Las declaraciones de la senadora provocaron una reacción del ministro del Interior fuera de micrófono, lo que generó la molestia de Iber Maraví, representante de Juntos por el Perú. El legislador reclamó la interrupción y pidió al presidente de la comisión que pusiera orden durante la sesión.

Sin embargo, el intercambio verbal escaló rápidamente y ambos protagonizaron un enfrentamiento que quedó registrado en las imágenes difundidas posteriormente.

En los videos se observa el momento en que Astudillo responde a Maraví con expresiones como "no seas mentiroso y cállese la boca". Acto seguido, el ministro se acerca al senador y le cuestiona: "¿Qué derecho tienes tú para decirme mentiroso?".

Por su parte, Maraví responde: "Te he dicho que te calles y no interrumpas", mientras continúa el intercambio de palabras entre ambos funcionarios.

Senadora intervino para calmar los ánimos

Dicha tensión durante la sesión obligó a Patricia Iturregui Byrnea, senadora del Partido del Buen Gobierno a acercarse a las autoridades para intentar tranquilizarlas y evitar que la discusión continuara escalando.

Las nuevas imágenes permiten observar con mayor detalle el momento del altercado y las expresiones intercambiadas entre el ministro y el senador, en medio de una sesión parlamentaria centrada en las medidas para combatir la delincuencia.

El incidente se produjo durante el debate de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, un tema que generó cuestionamientos y posiciones encontradas entre los participantes.

Finalmente, la difusión de nuevas imágenes del fuerte enfrentamiento verbal entre Íber Maraví y César Astudillo en el Congreso ha llamado la atención, debido a que el altercado ocurrió durante una sesión en la que se debatían medidas para reforzar mejoras en el país.