Iber Maraví se tras altercado con César Astudillo en comisión del Senado: "Ha querido provocarme"

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador Íber Maraví ofreció nuevos detalles sobre el altercado protagonizado con el ministro del Interior, César Astudillo, durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado. El legislador sostuvo que la confrontación comenzó después de que el integrante del Ejecutivo interrumpiera la intervención de la senadora Ruth Luque en medio del debate sobre el pedido de facultades legislativas.

Asegura que buscaba que no imnterrumpiera a senadora

Ante los medios de comunicación, Maraví afirmó que reclamó al titular del Interior para que dejara concluir el planteamiento de su colega. También cuestionó que el presidente de la comisión no interviniera oportunamente para ordenar el debate y recordar al ministro que debía respetar el turno de palabra.

"Yo le digo 'no interrumpas' y ahí se genera el problema del ministro y mi persona. Yo lo que esperaba es que el presidente de la comisión le diga al ministro: 'Señor, deje usted terminar de hablar a la senadora Luque'. Pero no, después ya se violentaron y se pararon", declaró.

El incidente se produjo durante la sesión convocada para evaluar el pedido del Ejecutivo de facultades legislativas en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. Antes de la confrontación, Ruth Luque había cuestionado la exposición del titular del Interior y señalado que este parecía "tener miedo" de reconocer la necesidad de impulsar una reforma profunda de la Policía Nacional.

Las palabras de la senadora provocaron una respuesta de César Astudillo fuera de micrófono. Según la versión de Maraví, el ministro interrumpió de manera "descortés" y "prepotente", motivo por el cual exigió al presidente del grupo de trabajo que pusiera orden y permitiera continuar a la legisladora. La tensión aumentó después de este reclamo y obligó a suspender temporalmente la sesión.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El senador Iber Maraví se pronunció luego de protagonizar una gresca con el ministro del Interior, César Astudillo, durante el debate sobre las facultades legislativas en el interior de la Comisión de Constitución.



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Maraví denuncia una provocación

El representante de Juntos por el Perú aseguró que, durante el enfrentamiento, uno de los legisladores presentes se aproximó hacia él de manera intimidante. Maraví denunció además que José Giampietri se acercó con la intención de atacarlo físicamente. Esta apreciación corresponde a la versión de Maraví sobre lo ocurrido durante la suspensión de la sesión.

"'¿Qué te has creído?', me dice. 'Si tú quieres, lo arreglamos afuera'... Yo prefiero que mejor se haga el esfuerzo por ver los vídeos y, de esta manera, comprobar esta acción violenta. Cuando él se me acerca de manera violenta, probablemente ha querido provocarme; yo no he caído en ese juego. He pedido más bien que se pongan en orden las cosas", manifestó.

Durante el incidente también intervino el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, quien se levantó de su lugar y se acercó a la zona donde se encontraban Astudillo y Maraví. Otros parlamentarios hicieron lo propio con el objetivo de impedir que la discusión siguiera escalando.

🔴🔵 Durante la discusión sobre las facultades legislativas se dio un fuerte altercado entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví. En el registro se muestra parte de la discusión que involucró a otros parlamentarios.



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Tras el incidente, Maraví pidió revisar los vídeos disponibles para determinar responsabilidades y rechazó haber pretendido llevar el enfrentamiento al terreno físico. Tras la suspensión momentánea, la Comisión de Constitución retomó la sesión. Ruth Luque, por su parte, defendió sus cuestionamientos al titular del Interior y consideró que sus palabras no ameritaban este nivel de reacción.