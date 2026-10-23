Conflicto en el Congreso: Mirtha Vásquez exige incluir a Óscar Reto en la norma de delegación de facultades

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El flamante sistema bicameral peruano afronta su primer gran cortocircuito institucional luego de que la senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) remitiera un oficio al presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales donde cuestiona una presunta suplantación de funciones.

El documento exige una explicación formal y la rectificación urgente de la fórmula de dación empleada en la Ley N.° 32743, norma recientemente aprobada por el Pleno que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana y la respuesta frente al Fenómeno El Niño.

La controversia estalló al evidenciarse que el encabezado de la autógrafa utiliza textualmente la fórmula «EL SENADO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente», marginando por completo la participación de la Cámara de Diputados y su titular, Óscar Reto.

Riesgo de insconstitucionalidad

En su misiva y a través de sus redes oficiales, la parlamentaria advirtió que esta redacción infringe abiertamente el artículo 102, numeral 1, de la Constitución Política del Perú, el cual le atribuye de manera exclusiva al Congreso de la República —y no solo a una de sus cámaras— la función de dar leyes.

Señor Miguel Torres, no viole la Constitución. El Senado es solo una de las dos cámaras que lo componen. Claramente, el artículo 102.1 de la Carta Magna atribuye al Congreso la función de dar leyes. La norma de delegación de facultades, cuya autógrafa fue redactada por la Presidencia del Senado, utiliza la fórmula "EL SENADO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la ley siguiente", sin la firma del presidente de la Cámara de Diputados y confundiendo las atribuciones constitucionales de la Cámara Alta. Este grave defecto podría determinar la inconstitucionalidad por la forma de esta ley y comprometer la validez de los decretos que se emitan a su amparo. Más aún, pretender que el Senado, por sí solo, "de leyes" contra lo dispuesto por la Constitución constituye una señal de autoritarismo. Ningún sistema bicameral de América Latina o el mundo permite que el Senado suplante al Congreso. Lee también Keiko Fujimori plantea evaluar un subsidio cruzado para reducir las tarifas eléctricas en región Moquegua October 23, 2026

Asimismo, recordó que conforme al artículo 90, el Parlamento se encuentra conformado de manera dual por el Senado y la Cámara de Diputados. Vásquez enfatizó que si bien el reglamento faculta al presidente del Senado a firmar y remitir la autógrafa, dicha atribución no puede interpretarse como un aval para atribuirse competencias que pertenecen a todo el Poder Legislativo.

Según la legisladora, este defecto formal podría determinar la inconstitucionalidad de la norma, comprometiendo severamente la validez de los futuros decretos legislativos que el Ejecutivo emita a su amparo.

Implicancias políticas ante la alternancia de la Mesa Directiva

El incidente político adquiere mayor relevancia de cara al diseño institucional futuro, recordando que a partir del 27 de julio de 2027 la Presidencia del Congreso recaerá sobre el representante de la Cámara de Diputados.

Norma oficializada solo incluye al Senado.

Para la senadora, mantener esta fórmula restrictiva no solo distorsiona el equilibrio de poderes entre ambas cámaras, sino que refleja presuntos indicios de autoritarismo. Ante este escenario, exigió que se adopten medidas correctivas inmediatas para evitar mayores controversias constitucionales y salvaguardar el respeto al procedimiento legislativo.

La advertencia de la senadora Vásquez instala así uno de tantos posibles debates legales en el Parlamento a lo largo de su legislatura, poniendo bajo lupa la validez de la delegación de facultades y marcando un hito crítico en las relaciones internas del nuevo Congreso bicameral.