Delia Espinoza niega crisis en el Ministerio Público: "Que no se hable de lo que no existe"

19/06/2025 / Exitosa Noticias / Política

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, negó que exista una crisis en el Ministerio Público y pidió que no se "especule" sobre este tema alegando que no hay una pugna por la titularidad de esta institución. Ello, pese a que el caso Patricia Benavides aún no ha sido resuelto.

Durante una entrevista para Canal N, la fiscal de la Nación se pronunció sobre los recientes hechos ocurridos en la sede de la Fiscalía cuando Patricia Benavides ingresó a este establecimiento el último lunes. En ese sentido, afirmó que ingresó de manera "violenta" y sin registrarse.

"Yo pido respeto al Ministerio Público. Los primeros que tienen que dar el ejemplo de respeto son las cabezas de otras instituciones. Pido que no se especule y no se hable de lo que no existe. No hay pugna, no hay crisis, no hay nada", declaró para el medio local.

Delia Espinoza niega pugna por titularidad del MP

Espinoza afirmó que lo ocurrido en las oficinas del Ministerio Público "se superó" y señaló que se realizó una "defensa institucional". Además, sostuvo que no se ha dejado de trabajar en la Fiscalía argumentando que lo ocurrido tuvo lugar en el piso 9 mientras que el resto del edificio continúo con sus operaciones.

#Exclusivo



En #CuentasClaras, Delia Espinoza, fiscal de la Nación, descarta que esté atrincherada en el Ministerio Público: "Se tomaron las medidas para que no vuelva a suceder lo del lunes"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/gLVx5a4YtU — Canal N (@canalN_) June 19, 2025

En esa línea, negó que exista un atrincheramiento por su parte. Y es que, según se dio a conocer, Espinoza habría pernoctado en esta sede desde el último lunes. La fiscal negó que sienta miedo de perder la titularidad del Ministerio Público al abandonar la institución. Sin embargo, señaló que se han reforzado las medidas de seguridad.

"Hubo una situación que ya se superó. Las medidas de seguridad son para que ya no vuelva a suceder lo que pasó el día lunes. Toda persona que viene al Ministerio Público es siempre atendida cuando lo ha solicitado o cuando ingresa registrándose porque son formas que siempre hay que observar", manifestó.

Espinoza presenta denuncia penal contra Benavides

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha denunciado penalmente a Patricia Benavides. En sus argumentos, acusó a la fiscal suprema y sus acompañantes de haber ingresado por la fuerza a la sede del Ministerio Público el último lunes 16 de junio. Por tal motivo, señaló que se habrían cometido los delitos de usurpación de funciones y perturbación a la tranquilidad pública.

De esta manera, se dio a conocer que la fiscal Delia Espinoza negó que exista una crisis en el Ministerio Público alegando que no hay una pugna por la titularidad de esta institución.