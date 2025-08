Luis Iberico se alista para volver a jugar con Sporting Cristal: Delantero trabaja en cancha con fisioterapeuta

Sin minutos en la temporada, Luis Iberico está en la fase final de su recuperación a una lesión de rodilla que lo marginó de los campos de juego. El delantero de Sporting Cristal entrena en solitario y en los próximo meses podría ser un aporte para la ofensiva de Paulo Autuori.

Aunque acabó el 2024 jugando y dando una asistencia en el último partido ante Comerciantes Unidos, el atacante se sometió a una operación. Este intervención quirúrgica, lo marginó de la actividad, por lo que se perdió la Copa Libertadores, el Apertura y el inicio del Clausura, aunque según el presentador Diego Rebagliati, su vuelta estaría cerca.

"Pregunté por Luis Iberico y me dijeron que ya está trabajando en cancha con un fisioterapeuta. Todavía no está con el grupo. Calculo que hasta setiembre no va a ser noticia", sostuvo el también exjugador y dirigente en el podcast 'Los Reba'.