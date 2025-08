Wilson Soto defiende viaje de Dina Boluarte a Japón: "Vivimos en un mundo globalizado, Perú no debe ser ajeno"

02/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, defendió el nuevo viaje que realizará la presidenta de la República, Dina Boluarte, hacia Japón e Indonesia. Según precisó, uno de los fundamentos para aceptar dicho viaje fue que Perú tiene una amistad de muchos años con Japón.

Acción Popular a favor de viaje de Dina Boluarte

Durante diálogo con Jorge Valdéz para Exitosa Te Escucha, Soto resaltó la importancia de dicho viaje, recordando que el Gobierno de Japón eliminó el requisito de visa para los ciudadanos peruanos para dirigirse a su territorio. "Es un gesto", agregó.

"Actualmente vivimos en un mundo globalizado, creo que el Perú no debe ser ajeno, para mí es importante este viaje, toda vez que nos une la amistad de muchos años con Japón, tenemos 50 mil peruanos viviendo en Japón (...)", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el parlamentario indicó que la bancada de Acción Popular vota alineada y debido a que todos estuvieron de acuerdo con dicho viaje que se realizará del 5 al 12 de agosto, decidieron otorgar su aprobación. "Para nosotros es importante que el Perú tenga presencia a nivel internacional, independientemente quien esté de presidente de la República", precisó.

"Boluarte no está yendo a hacer turismo"

En tal sentido, Soto descartó que la mandataria Boluarte Zegarra realice este último viaje con el fin de realizar turismo, por el contrario, "está yendo para trabajar" y participar de reuniones bilaterales, así como en otros eventos a donde también ha sido invitada.

El legislador de Acción Popular evitó responder si la bancada a la que pertenece se siente o no representada por la presidenta Dina Boluarte. Según precisó, no se trata de ello, sino de la importancia del país. "Creo que no debemos aislarnos", precisó.

Congreso autorizó viaje de la presidenta

Pese a los múltiples cuestionamientos en su contra, el Congreso de la República autorizó el viaje de Dina Boluarte a Japón e Indonesia el cual se dará entre el 5 y 12 de agosto. Con 63 votos a favor, el Pleno dio luz verde a esta nueva travesía de la mandataria por el continente asiático donde mantendrá reuniones con sus similares de ambos países y con importantes empresarios del país nipón.

