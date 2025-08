Delia Espinoza no da la talla para el cargo de fiscal de la Nación, asegura abogado Gerardo Widauski

02/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado constitucionalista, Gerardo Widauski, arremetió contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, asegurando que no estaría a la talla de ocupar el cargo como líder del Ministerio Público; ello en el marco del incumplimiento de la resolución de la Junta Nacional de Justicia sobre el retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía.

Widauski cuestiona actitud de Delia Espinoza

Durante diálogo con Jorge Valdéz para Exitosa Te Escucha, el letrado cuestionó que la actual fiscal de la Nación minimice la última decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema del Poder Judicial en el caso de Benavides. Al respecto, se pronunció sobre los argumentos de Espinoza ante el eventual retorno de la extitular del Ministerio Público.

"Estoy sorprendido de la actitud de esta fiscal, me parece que no (Delia Espinoza) no da la talla para el cargo de fiscal suprema, representante del Ministerio Público porque anteriormente cuestionó también la resolución de la Junta Nacional de Justicia diciendo que quería ver las firmas, etc, nosotros como abogados sabemos que las resoluciones se cumplen", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Widauski criticó los fundamentos que Delia Espinoza explicó en una última conferencia de prensa, en donde señaló que solicitaría saber si el presupuesto del Ministerio Público alcanzarán o no para solventar un eventual retorno de Benavides. Según precisó, esta es una forma de "tomarle el pelo a comunidad jurídica y a la población entera".

¿Qué pasaría si no se repone a Patricia Benavides en el MP?

En tal sentido, indicó que la reposición de Patricia Benavides es inminente y debe producirse en la brevedad de lo posible. "Ya está fuera de término, si no me equivoco", añadió. Al respecto, señaló que si se determina que no hay presupuesto, puede que no se reponga a Benavides; sin embargo, esto generaría una serie de medidas contra Delia Espinoza.

Según explicó Widauski, si no se concreta esta reposición, lo más probable es que se abra una investigación en el Congreso de la República contra Espinoza; ello para sancionarla, levantarle el fuero y acusarla constitucionalmente, lo que podría llevarla hasta la destitución del cargo. "Eso es lo que va a suceder, yo me temo que ella no ve más allá de sus narices", criticó.

De esta manera, el abogado constitucional, Gerardo Widauski, cuestionó la actitud que está teniendo la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el eventual retorno de Patricia Benavides en el Ministerio Público.