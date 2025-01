Dina Boluarte justifica operación y niega abandono de cargo: "Tenía tabique desviado, no me dejaba respirar"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió a la operación a la nariz a la que se sometió a mediados de 2023, argumentando que fue por tener un tabique desviado y los cornetes crecidos. Según ella, esta circunstancia le impedía desarrollar sus actividades en regiones del interior, causándole ahogamiento y problemas para respirar.

La mandataria argumentó que usó horas de sueño del pasado 28 de junio de 2023 para no chocar con otras fechas siguientes, como la del feriado posterior por San Pedro y San Pablo.

La titular del Ejecutivo argumentó que tenía que solucionar ese problema físico en su zona nasal debido a que no le permitía desarrollar con idoneidad sus labores como presidenta. Asimismo, puntualizó que todos sus ministros eran conscientes de esta circunstancia.

"No queridas hermanas y hermanos. Yo ingresé en la noche del 28 de junio para hacer uso 40 minutos, con anestesia local, para que me pudieran corregir el tabique desviado que tenía y los cornetes crecidos que no me dejaban respirar y cada vez que iba a provincia a trabajar me ahogaba y me asfixiaba. Y eso tenían conocimiento mis ministros. Y nunca dejé de trabajar.", complementó.