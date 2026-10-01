Reggiardo critica demoras en el pedido de facultades: "Una lástima que el Congreso no esté a la altura"

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó su duro rechazo ante la falta de celeridad y la constante tensión política surgida en el Parlamento respecto al pedido de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

El funcionario municipal advirtió que la lucha contra la criminalidad exige respuestas inmediatas por parte de los poderes del Estado, lamentando que las diferencias partidarias terminen entorpeciendo la aprobación de herramientas normativas clave para enfrentar la delincuencia en la capital y a nivel nacional.

Severas críticas al Parlamento por la politización de la seguridad ciudadana

El representante de la Municipalidad de Lima sostuvo que la actuación de los legisladores dista de las prioridades que demanda la ciudadanía en medio de la crisis de violencia que atraviesa el país. La autoridad edil manifestó su postura frente a las constantes trabas y trabados debates que se registran en el Palacio Legislativo.

"Una lástima que el Congreso no esté a la altura de las expectativas de la población. Creo que el Congreso no puede encargarse de politizar un espacio muy sensible para todo nuestro país. No solamente para la ciudad capital que es en la inseguridad. No podemos pretender realizar labores políticas por más que sea la casa de la política el Congreso de la República"

Tras estas declaraciones, Reggiardo remarcó que las discrepancias entre los distintos grupos parlamentarios terminan dilatando medidas operativas urgentes. Asimismo, enfatizó que la población exige resultados concretos e intervenciones inmediatas antes que discursos o cálculos políticos que solo postergan las soluciones definitivas contra el crimen organizado.

El impacto de la inacción legislativa en las acciones contra la delincuencia

Las demoras en la delegación de facultades inciden directamente en las estrategias de combate al delito que buscan ejecutar las autoridades en las calles. Desde la comuna limeña se ha insistido en la necesidad de contar con marcos legales actualizados y más severos que permitan sancionar a las bandas criminales y fortalecer las capacidades de la Policía Nacional.

En esa línea, se advierte que la paralización de iniciativas legislativas debilita la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y del propio Ministerio del Interior. La falta de consenso parlamentario impide establecer un frente unificado que dote de mejores instrumentos jurídicos a los agentes encargados del orden público.

Por ello, se hace un llamado a dejar de lado los enfrentamientos partidarios y priorizar la agenda de seguridad que reclama la sociedad. Las autoridades municipales reiteran que la tranquilidad de las familias peruanas debe estar por encima de cualquier coyuntura política o enfrentamiento entre instituciones.

En ese sentido, Renzo Reggiardo instó a los parlamentarios a rectificar su postura, actuar con responsabilidad institucional y aprobar a la brevedad las facultades requeridas para frenar la ola de inseguridad ciudadana.