Martha Moyano ante críticas contra el Gobierno: "Nos han convertido a los fujimoristas en los malos y en responsables de todo"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante su visita a Villa El Salvador luego del impacto de las intensas lloviznas que se reportaron la noche del domingo 16 de agosto y causaron graves afectaciones a los vecinos del distrito, la senadora de Fuerza Popular, Martha Moyano tomó un momento para responder a las críticas del Gobierno de Keiko Fujimori.

Senadora responde ante las críticas del Gobierno de Keiko Fujimori

La senadora Martha Moyano cuestionó las críticas contra el Gobierno de Keiko Fujimori y rechazó que se atribuya al oficialismo la responsabilidad por todos los problemas que enfrenta el país. "Nos han convertido a los fujimoristas en los malos y en responsables de todo, hasta de los huaicos", expresó.

"Durante 26 años ha habido un grupo ideológico que ha querido destruir todo y que nos ha convertido a los fujimoristas en los responsables de todo, hasta de los huaicos", expresó la senadora de Fuerza Popular.

Asimismo, la funcionaria cuestionó que se responsabilice al oficialismo por los diferentes problemas que enfrenta el país y rechazó los señalamientos contra el fujimorismo. Sus declaraciones se produjeron mientras recorría las zonas afectadas por las precipitaciones y tomaba conocimiento de la situación de los vecinos del distrito.

Desacuerdos ideológicos en los partidos políticos

Esta situación responde a una confrontación ideológica que se habría mantenido durante las últimas décadas. En esa línea, Moyano cuestionó que se atribuya al Gobierno de Keiko Fujimori responsabilidad por problemas que, según su posición, tienen causas que trascienden a la actual administración.

Las declaraciones de Martha Moyano se dieron en medio de la atención a los vecinos de Villa El Salvador, quienes resultaron afectados por las condiciones climáticas registradas durante el último fin de semana. Las intensas lloviznas provocaron acumulación de agua en el distrito y generaron preocupación entre la población.

Durante su recorrido, la senadora también pudo conocer de cerca las dificultades que enfrentaron los ciudadanos y responsabilizó a Sedapal por ello. En ese contexto, sus declaraciones se sumaron a la discusión sobre la respuesta de las autoridades frente a las emergencias y a las críticas dirigidas contra el Gobierno.

Finalmente, Martha Moyano insistió así en rechazar que el fujimorismo sea señalado como responsable de todos los problemas que atraviesa el país y defendió su posición frente a los cuestionamientos realizados contra el Gobierno de la actual presidenta Keiko Fujimori que asumió el cargo el pasado 28 de julio.