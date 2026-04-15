Fuerza Popular no hará alianzas políticas dentro del Congreso bicameral, señala Luis Galarreta

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República por Fuerza Popular, se encuentra virtualmente en la segunda vuelta de las elecciones generales tras los primeros resultados del conteo de ONPE. Por ello, Exitosa conversó con su postulante a vicepresidente, Luis Galarreta, para conocer detalles de como afrontarán lo que resta de los comicios.

No harán alianzas políticas en el Congreso

Otro resultado que arrojó este conteo inicial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es que el partido naranja volverá a tener una presencia mayoritaria en el Congreso Bicameral, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

Respecto a ello, Luis Galarreta fue consultado sobre si Fuerza Popular planea realizar alianzas políticas para tener el control político del país en caso de que lleguen a ser gobierno. Sobre el tema, el excongresista dejó en claro que esto no sucederá a pesar de que sabe que no cuentan con los votos necesarios para los objetivos que tienen en mente.

"Los votos de la derecha ni siquiera alcanzaban para ganar una Mesa Directiva y por eso que tuvimos que entender e ir hacia otros grupos a pesar que fuimos criticados por otro sector de la derecha. La derecha no va gobernar sola porque el Perú es un país que tiene diferentes ideas", indicó.

Según precisó, la indicación de la propia Keiko Fujimori es que no se aliarán con nadie, sino con la población durante los próximos 5 años. Además, expresó su deseo de que los otros movimientos políticos en el país puedan crecer de la mejor manera por el bien del país.

"Keiko lo ha dicho, nosotros no vamos a hacer alianzas políticas sino con el pueblo. Yo miro con mucho alegría en el Parlamento Andino a la izquierda chilena porque es muy madura y acá en el Perú lo puede haber", añadió.

No entrarán en confrontaciones inútiles

Finalmente, Galarreta dejó en claro que en el futuro no entrarán en confrontaciones necesarias, salvo sea para defender el modelo económico que pregona su partido.

"Hemos aprendido a no estar en confrontaciones inútiles, salvo que se ponga en riesgo el modelo que nosotros defendemos que es modelo económico de la libertad, de la Constitución, de la autonomía del Banco Central de Reserva, ahí seremos leones", finalizó.

En resumen, Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, señaló que su partido no entablará ninguna alianza política dentro del Congreso Bicameral donde tienen una presencia importante.