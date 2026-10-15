Senado: bancadas de oposición denuncian irregularidades durante en debate de facultades legislativas

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras el intempestivo levantamiento de la sesión en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, cuatro bancadas parlamentarias fijaron una postura institucional unificada.

Mediante un comunicado público emitido este jueves tras la sesión, los grupos del Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación denunciaron irregularidades en la conducción del debate relativo a la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo.

Según manifestaron los parlamentarios suscribientes, la presidencia de la mesa de trabajo, a cargo de Carlos Mesía, remitió un predictamen de manera "unilateral". En dicho texto se incorporaron materias que no formaban parte del articulado aprobado previamente en la Cámara de Diputados, vulnerando así el marco procedimental previsto para el sistema bicameral.

Exigen respetar los límites del Reglamento

En el documento, los legisladores precisaron que solicitaron formalmente centrar la discusión del Proyecto de Ley N.° 0013/2026-2031 de manera estricta en el texto derivado de la Cámara de Diputados, al amparo del principio de legalidad y las atribuciones que fija la Carta Magna.

No obstante, denunciaron que la titularidad del grupo de trabajo rechazó la propuesta e intentó someter a votación un predictamen propio sin dar cabida a un debate exhaustivo. Ante ello, las bancadas justificaron su retiro de la sala denunciando vicios en el procedimiento parlamentario y exigiendo garantías democráticas para retomar la discusión.

"Ante estas actuaciones, que consideramos contrarias al procedimiento parlamentario, decidimos retirarnos de la sesión y no participar en su continuación", afirmaron los legisladores en el documento. "Quedamos a espera de una nueva citación convocada por la presidencia de la Comisión que garantice un debate democrático, respetuoso del Reglamento y las competencias de ambas cámaras".

Bancadas piden "garantías democráticas" durante debate.

El pronunciamiento concluye haciendo un llamado a resguardar los contrapesos institucionales del modelo legislativo, enfatizando que la democracia y la bicameralidad deben garantizar mejores leyes y no un poder sin límites.

Nuevas suspensiones y tensiones

La crisis en el Parlamento escaló luego de que la Comisión de Constitución del Senado sufriera una nueva interrupción en su debate sobre la delegación de facultades debido a la ausencia de los representantes de las bancadas de oposición,actitud que Fuerza Popular y Renovación Popular calificaron como un acto de boicot y sabotaje para obstaculizar el avance de las medidas.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | La senadora Patricia Iturregui del Buen Gobierno, se pronunció tras el comunicado de la oposición de pedir que se debata solo los puntos aprobado por diputados del pedido de facultades legislativas. Aseguró que ellos no son obstruccionistas y que... pic.twitter.com/EDhoffn9Rh — Exitosa Noticias (@exitosape) October 16, 2026

Ante ello, la mesa de trabajo fue convocada de urgencia para este viernes a las 3:00 p. m., con el objetivo de destrabar el predictamen antes de que venza el plazo legal previo al envío del documento al Pleno.

Así, la postura de los bloques de oposición profundiza el impasse legislativo en torno a la aprobación de las facultades requeridas por el Ejecutivo. La reanudación del debate en la Comisión de Constitución dependerá de una nueva convocatoria que logre conciliar las competencias parlamentarias y garantizar el debido procedimiento técnico.