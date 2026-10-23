Juan Villarán es designado por la PCM para coordinar medidas contra la inseguridad ciudadana

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que el premier Luis Galarreta se reunió con Juan Villarán Escardó, recientemente designado secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público. El encuentro buscó definir las primeras medidas de respaldo a los equipos operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Comando Unificado.

¿Qué funciones asumirá Juan Villarán Escardó?

Según la PCM, Villarán Escardó tendrá a su cargo la articulación de esfuerzos entre las entidades públicas y el sector privado para apoyar el trabajo de la comisión. Como parte de sus funciones, también podrá requerir información técnica y reservada a las instituciones competentes, con el propósito de agilizar la toma de decisiones.

El nombramiento se produce en el marco de las acciones del Ejecutivo para fortalecer la coordinación estatal frente a la criminalidad. La comisión, denominada "Perú en Orden", fue creada para articular y hacer seguimiento a las intervenciones del Gobierno destinadas a recuperar la seguridad y el orden público en el país.

#PCMInforma | El premier Luis Galarreta se reunió con el nuevo secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, Juan Villarán Escardó, con la finalidad de definir las primeras medidas de respaldo a los equipos operativos de la Policía Nacional del Perú y del #ComandoUnificado. Como secretario técnico, Villarán Escardó asume la responsabilidad operativa de articular esfuerzos entre el sector público y el ámbito privado, así como requerir información reservada y técnica a las entidades competentes para dinamizar la toma de decisiones de la comisión. Con ello se busca fortalecer la capacidad de respuesta de estos equipos y asegurar que las acciones contra la delincuencia se traduzcan en mayor seguridad para todos los peruanos. Villarán Escardó es experto en seguridad ciudadana y políticas públicas, con una trayectoria en el sector público y privado. Ante el crimen, #ElPerúResponde. Descarga la RM aquí: https://t.co/daaaOB2k39 — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) October 23, 2026

La PCM señaló que el nuevo secretario técnico cuenta con experiencia en seguridad ciudadana y políticas públicas, así como una trayectoria profesional en los sectores público y privado. Su labor estará vinculada con la coordinación de las entidades involucradas y el seguimiento de las medidas acordadas por la comisión.

Comisión busca fortalecer la respuesta contra la delincuencia

El encuentro entre ambos funcionarios estuvo orientado a establecer las primeras medidas de respaldo para los equipos operativos de la PNP y del Comando Unificado. Sin embargo, el pronunciamiento oficial no detalló cuáles serán las acciones específicas que se definirán ni cuándo comenzarán a ejecutarse.

La comisión multisectorial depende de la PCM y reúne a representantes del Ejecutivo para coordinar las acciones de seguridad. Entre sus objetivos se encuentra facilitar el trabajo conjunto de las instituciones, promover el intercambio de información y dar seguimiento a las intervenciones dirigidas a enfrentar la delincuencia.

El reglamento de esta instancia, aprobado por la PCM el 21 de octubre, establece mecanismos de coordinación entre los sectores involucrados y seguimiento de los acuerdos. La Secretaría Técnica cumple una función de apoyo para impulsar estas tareas y facilitar el acceso a información necesaria para la labor de la comisión.

Con la designación de Juan Villarán Escardó, el Gobierno incorpora un responsable técnico para articular esfuerzos públicos y privados en materia de seguridad ciudadana. Las primeras medidas de respaldo a la PNP y al Comando Unificado forman parte de las coordinaciones anunciadas por la PCM para fortalecer la respuesta frente a la delincuencia.