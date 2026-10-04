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ERM 2026: PNP refuerza operativo de seguridad a nivel nacional durante la jornada electoral

La PNP desplegó un amplio operativo de seguridad a nivel nacional para garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada electoral de este domingo 4 de octubre.

PNP refuerza operativo de seguridad por elecciones
PNP refuerza operativo de seguridad por elecciones (Difusión)

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 04/10/2026

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La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó un amplio operativo de seguridad a nivel nacional con el objetivo de garantizar el orden público y el normal desarrollo de la jornada electoral que se realiza este domingo 4 de octubre.

Operativo de seguridad este domingo 4 de octubre

El despliegue policial estuvo a cargo de la División de Emergencia (DIVEME), cuyos agentes participaron en las acciones preventivas y de control desarrolladas durante la jornada. Estas intervenciones forman parte de las medidas adoptadas para mantener la seguridad en las calles y prevenir posibles incidentes durante el proceso electoral.

A nivel nacional, el comandante general de la PNP, Fredy López supervisó desde la Central Nacional de Operaciones el monitoreo de la jornada electoral. Según informó la institución policial, la supervisión se realizó junto al Alto Mando y responsables de las diferentes regiones y direcciones especializadas de la Policía.

Desde este centro de operaciones, la institución verificó el despliegue de los efectivos y coordinó disposiciones destinadas a garantizar el orden, la seguridad y el normal desarrollo de las actividades electorales en todo el país.

Control en Lima Sur

La PNP señaló que estas acciones forman parte del plan de seguridad implementado para la jornada, que contempla el monitoreo permanente de las operaciones policiales y la presencia de agentes en diferentes zonas del territorio nacional.

Como parte de estas acciones, el Ministerio del Interior informó sobre un operativo de control en Lima Sur, donde efectivos de la PNP realizaron labores de identificación y control de vehículos menores en distintos puntos de los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Miraflores, Villa El Salvador, Lurín y Pachacámac.

En Lima, los operativos tienen la finalidad de reforzar la vigilancia en toda la capital. Además, estas labores buscan contribuir a que los ciudadanos puedan desplazarse con normalidad durante el desarrollo de las elecciones.

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De esta manera, la Policía Nacional mantiene activo su despliegue durante la jornada electoral y realiza labores de prevención, vigilancia y control en coordinación con sus distintas unidades y dependencias.

Las autoridades policiales reiteraron que el objetivo de estas medidas es preservar el orden público y brindar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la jornada democrática en todo el país.

Finalmente, de esta manera la PNP mantiene el despliegue de sus efectivos en distintos puntos del país para garantizar la seguridad y el orden durante las ERM 2026, permitiendo que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con normalidad.

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