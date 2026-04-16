Municipalidad del Callao denuncia "uso político" tras allanamiento de viviendas de Pedro Spadaro y otros funcionarios

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Municipalidad del Callao emitió un comunicado oficial tras el allanamiento de viviendas vinculadas a Pedro Spadaro. La institución asegura que colabora con la Fiscalía desde hace ocho meses. El operativo busca esclarecer presuntas irregularidades en diversas contrataciones de servicios públicos realizadas recientemente.

Transparencia institucional y apoyo judicial

Según la Oficina de Comunicaciones del Callao, el personal municipal ha brindado todas las facilidades necesarias desde el primer día de gestión. La entidad sostiene que los requerimientos formulados por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú se vienen atendiendo de manera oportuna.

La actual administración enfatizó que se mantendrá una actitud de total apertura y colaboración permanente. El objetivo principal es que la verdad se esclarezca bajo los términos de la ley peruana, garantizando que el proceso judicial se realice sin ninguna interferencia de terceros.

"La Municipalidad Provincial del Callao y el alcalde provincial ratifican su plena disposición de seguir colaborando con las autoridades competentes", indica la fuente oficial. Con esto, buscan garantizar que el proceso se desarrolle conforme a ley y se determinen las responsabilidades correspondientes.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Tras el allanamiento de la vivienda del alcalde del Callao, César Pérez, su abogada señaló que dicha medida estaría relacionada a fines políticos contra el burgomaestre.



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Cuestionamientos al origen de la denuncia

"Existen elementos que podrían evidenciar un uso político de este caso con el propósito de afectar la imagen de la gestión", señala el documento oficial emitido hoy. Esta postura oficial sugiere que las denuncias carecen de sustento real y buscan perjudicar la reputación.

La gestión municipal afirma que han atendido diligentemente cada solicitud de información durante los últimos meses. El respeto al debido proceso es la base de su defensa ante las imputaciones que vinculan a funcionarios y ex autoridades en presuntos actos de corrupción pública.

"No obstante, se mantendrá una actitud de total apertura y colaboración para que la verdad se esclarezca", añade el comunicado institucional. La municipalidad busca proyectar una imagen de orden y legalidad ante los ciudadanos chalacos que observan con atención el desarrollo judicial.

La entidad sostiene que el trabajo por el bienestar ciudadano continúa operando con normalidad. Los funcionarios implicados aseguran que no existen pruebas que demuestren irregularidades en los procesos de contratación señalados por los agentes fiscales durante el operativo realizado esta madrugada.

Es vital señalar que este despliegue policial involucró diversos inmuebles en el primer puerto. La postura del alcalde provincial es de absoluta calma, confiando en que las investigaciones demostrarán la inexistencia de faltas administrativas o penales dentro de su actual gestión municipal.