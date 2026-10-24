Junta de Portavoces del Senado y Cámara de Diputados se reunirán este martes 27 de octubre

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República informó que el Senado y la Cámara de Diputados se reunirán el próximo martes 27 de octubre. La convocatoria fue enviada a los miembros de las ambas cámaras para el encuentro que se realizará en la sala Grau del Palacio Legislativo desde las 10:30 de la mañana.

Habrá sesión conjunta de portavoces

A través de un oficio enviado a los integrantes de la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados y al portavoz del grupo parlamentario de la Cámara Alta y Baja se les informa sobre este encuentro programado.

"Por disposición del presidente del Senado y del Congreso, y al amparo del literal a) del artículo 85 del reglamento del Congreso, cumplo con citar a usted a la conferencia entre la junta de portavoces del Senado y la junta de portavoces de la Cámara de Diputados, que se realizará el martes 27 de octubre de 2026", señala el texto.

#CongresoInforma | Las Juntas de Portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados se reunirán el martes 27 de octubre, a partir de las 10:30 a. m. https://t.co/PFAwtTk4Xt — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 24, 2026

El comunicado concluye mencionando que cuando culmine la conferencia se llevará a cabo una sesión de junta de portavoces conjunta en la misma sala. Esta citación cuenta con la firma de Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso de la República.

Polémica en el Congreso por autógrafa de facultades

Tras la aprobación de las facultades legislativas y su promulgación, se generó una polémica porque en la autógrafa solo figura la firma del presidente del Senado, Miguel Torres y no la del titular de la Cámara de Diputados, Oscar Reto. Esto, generó opiniones divididas y con rechazo por parte de la oposición.

El mismo Reto Otero le pidió "medidas correctivas" al presidente de la Cámara Alta, a través de un oficio. Su respuesta fue inmediata y por medio de sus redes sociales compartió tres artículos, uno de la Constitución Política y dos del Reglamento del Senado, que respaldaban su postura.

La controversia escaló a una posible denuncia de inconstitucionalidad que prepararía Juntos por el Perú ante el Tribunal Constitucional. Esta mañana, el premier Luis Galarreta se pronunció al respecto y expresó su apoyo al presidente del Senado y que no habría problemas si alguien iniciaba acciones ante el TC.

El Congreso dio a conocer que el próximo martes a las 10:30 de la mañana se ha convocado a una junta de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados en la sala Grau del Palacio Legislativo. Precisa que una vez concluida, se realizará una sesión conjunta.