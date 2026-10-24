Premier Galarreta respalda firmas en autógrafa de facultades y no se opone a que presenten acciones al TC

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El premier Luis Galarreta fue consultado sobre la intención que habría de presentar alguna acción ante el Tribunal Constitucional por la autógrafa de la ley de facultades legislativas, está en todo su derecho y respaldó lo hecho por el presidente del Senado, Miguel Torres.

Amenazas de denuncia ante el TC

Ante el anuncio del partido Juntos por el Perú de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el órgano jurídico contra las facultades que aprobó el Senado, señaló que la agrupación está en su derecho de tomar esa medida, comparta o no el Gobierno su postura.

"No estoy ni siquiera queriendo interferir en sus decisiones. Y si alguien quiere presentar una acción al Tribunal, está en todo su derecho, más sea que yo la comparta o no", manifestó el titular de la PCM.

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Con respecto a las facultades aprobadas, el premier precisó que las normas no saldrán de forma inmediata y que hay un proceso a seguir que puede tardar entre 15 y 20 días. Explicó que algunas medidas serán emitidas como decretos legislativos y otros se presentarán como proyectos de ley.

"Creo que el martes habrá una junta de portavoces de las dos cámaras, por lo que puede que tengan un fe de erratas, no se sabe. Cerrado ese capítulo se activan los proyectos que van a ir como decretos legislativos o proyectos de ley... los trámites internos son entre 12 y 15 días, un poco más para que llegue a la PCM", indicó.

Respaldo a Miguel Torres

Al ser consultado por la autógrafa firmada por el presidente del Senado, Miguel Torres y que no contó con el de la Cámara Baja, Oscar Reto, sostuvo que vio los argumentos que presentó y por tal motivo respalda las rúbricas.

Respondió brevemente sobre la ley MAPE, para lo que se ha citado al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, el martes 27 de octubre a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Descartó que se trate de un REINFO encubierto y que esta vez sí debe haber cambios.

Lamentó que algunas facultades no se aprobaran y que "se las han negado a la ciudadanía". Reiteró, como dijo en días previos, que hubo mezquindad de un sector del Congreso y que el Estado igual cumplirá, aunque con demoras.

El premier Luis Galarreta mostró su respaldo al presidente del Senado, Miguel Torres y a la autógrafa de la ley de facultades legislativas. Indicó que quien quiera presentar alguna acción ante el Tribunal Constitucional está en su derecho de hacerlo.