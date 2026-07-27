Silvana Robles niega respaldo a Fuerza Popular tras elección de la Mesa Directiva del Senado

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la votación para elegir a la Mesa Directiva del Senado, llevada a cabo el pasado domingo 26 de julio, Silvana Robles emitió un comunicado al ser suspendida de sus actividades en el partido al que pertenece, Juntos por el Perú y descartó respaldar a Fuerza Popular.

Silvana Robles emite comunicado al ser suspendida de sus actividades

La senadora Silvana Robles emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales para rechazar las versiones que la vinculan con un supuesto respaldo a Fuerza Popular durante la reciente elección de la Mesa Directiva del Senado.

En el comunicado difundido, la legisladora aseguró que su voto fue emitido a favor de la Lista 2 con el objetivo de garantizar el equilibrio de poderes y una adecuada fiscalización al Poder Ejecutivo.

Dicho mensaje destaca que,"no existe, ni ha existido, acuerdo, coordinación o respaldo alguno" de su parte hacia el partido político Fuerza Popular, desmintiendo así las especulaciones surgidas tras la votación. Asimismo, sostuvo que su actuación política siempre ha estado guiada por la defensa de la democracia y de los derechos del pueblo, principios que calificó como "no negociables".

Sobre la elección de la Mesa Directiva del Senado, reitero con absoluta claridad lo siguiente: mi voto fue por la Lista 2, con la convicción de garantizar el equilibrio de poderes.



No existe ni ha existido, acuerdo o respaldo alguno de mi parte hacia el fujimorismo.



Mi... pic.twitter.com/GVVaeEEcyx — Silvana Robles (@SilvanaRoblesE) July 27, 2026

Robles también señaló que la mejor prueba de esa posición son los votos y posturas que ha mantenido durante los últimos cinco años en el Congreso de la República. En ese sentido, recordó que ha respaldado posiciones contrarias a iniciativas impulsadas por el denominado "fujimontesinismo".

Polémica por la segunda votación

Respecto a la controversia generada durante la segunda votación para la elección de la Mesa Directiva, Silvana Robles reconoció que no mostró su cédula de votación, hecho que calificó como un descuido y negó cualquier interpretación que pretenda atribuirle un respaldo político al fujimorismo o una postura distinta a la que ha sostenido a lo largo de su carrera parlamentaria.

Con el fin de aclarar lo ocurrido, informó que solicitó al Oficial Mayor del Senado una copia de los registros audiovisuales correspondientes al momento en que emitió su voto. La senadora manifestó su confianza en que dicho material permitirá desvanecer cualquier duda sobre su actuación durante el proceso de elección.

Finalmente, Silvana Robles indicó que se someterá a las investigaciones anunciadas por su bancada y ejercerá plenamente su derecho a la defensa, convencida de que los hechos serán esclarecidos, ya que niega respaldo a Fuerza Popular. Además, reafirmó ante sus electores que continuará desempeñando su labor parlamentaria con la misma coherencia que ha caracterizado toda su vida política.