RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Nueva medida

Minedu oficializa la prohibición de celulares para alumnos de Educación Inicial durante las clases

Según la Resolución Ministerial, el Minedu establece límites estrictos al manejo recreativo de dispositivos móviles durante la jornada escolar de nivel inicial, con el objetivo de garantizar un entorno de aprendizaje seguro en instituciones públicas y privadas.

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/10/2026

Síguenos en Google News Google News

Una nueva regulación del sector educativo prohíbe el ingreso de dispositivos móviles con fines de entretenimiento a las aulas de nivel inicial a nivel nacional. La medida, respaldada por la Resolución Ministerial N° 612-2026-Minedu, exige un entorno libre de pantallas tanto en planteles estatales como particulares. Con esta iniciativa, las autoridades buscan priorizar las dinámicas de enseñanza presencial y fortalecer la atención de los más pequeños.

Nota en desarrollo...

Temas relacionados

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias