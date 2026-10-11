Minedu oficializa la prohibición de celulares para alumnos de Educación Inicial durante las clases

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva regulación del sector educativo prohíbe el ingreso de dispositivos móviles con fines de entretenimiento a las aulas de nivel inicial a nivel nacional. La medida, respaldada por la Resolución Ministerial N° 612-2026-Minedu, exige un entorno libre de pantallas tanto en planteles estatales como particulares. Con esta iniciativa, las autoridades buscan priorizar las dinámicas de enseñanza presencial y fortalecer la atención de los más pequeños.

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