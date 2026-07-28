Keiko Fujimori asumió la Presidencia del Perú: Así fue su juramentación y mensaje a la nación

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/07/2026
En el marco de las Fiestas Patrias, este martes, 28 de julio, se conmemora el 205° aniversario de la Independencia del Perú y la toma de mando. Tras cumplir con una serie de ceremonias religiosas y encuentros bilaterales con mandatarios del extranjero. Keiko Fujimori asumió la Presidencia del Perú.
Juró ante el Congreso bicameral como nueva mandataria del Perú y brindó un mensaje a la nación en el que expuso los objetivos que tendrá su nuevo gobierno por los próximos cinco años.
Ceremonia de transmisión de mando: MINUTO A MINUTO
1:28 pm.| Keiko Fujimori sobre la seguridad ciudadana: "Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas".
1:27 p.m. | Keiko Fujimori: "La extorsión que asfixia al pequeño comerciante, al mototaxista, al emprendedor que con tanto sudor levanta un negocio".
1:25 p.m. | Keiko Fujimori: "Desde este 28 de julio de 2026, empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años. Ni un día más".
"Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos. (...) El diagnóstico de nuestra patria en este momento es complejo y doloroso. Recibimos un país marcado por el abandono, un Estado debilitado por la improvisación", expresó la presidenta Keiko Fujimori.
1:18 p.m. | Keiko Fujimori brinda mensaje a la nación desde el Congreso de la República
1:17 p.m. | Las bancadas de izquierda se retiraron del hemiciclo del Congreso antes del inicio del discurso de Keiko Fujimori como presidenta de la República.
1:16 p.m. | Miguel Ángel Torres jura como segundo vicepresidente de la República del gobierno de Keiko Fujimori.
1:13 p.m. | Luis Fernando Galarreta Velarde jura como primer vicepresidente de la República del gobierno de Keiko Fujimori.
1:09 p.m. | Keiko Fujimori recibió la banda presidencial y asumió oficialmente la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031.
1:07 p.m. | Keiko Fujimori juró como presidenta del Perú y asumió oficialmente la conducción del país para el periodo 2026-2031.
1:03 p.m. | Keiko Fujimori ingresó al Pleno bicameral para jurar como presidenta.
12:58 p.m. | Keiko Fujimori llega al Congreso de la República y recibió los honores correspondientes antes de prestar juramento como presidenta del Perú.
12:56 p.m. | Simpatizantes de Fuerza Popular celebran la llegada de Keiko Fujimori al Congreso de la República.
12:44 p.m. | La presidenta electa Keiko Fujimori sale de Palacio Torre Tagle y se dirige al Congreso donde jurará como mandataria de la República y posteriormente brindará su mensaje a la nación. Va a bordo de una camioneta blanca y custodiada por su seguridad y efectivos de la PNP.
12:36 p.m. | Jefes de Estado de los diversos países ingresan al Congreso par participar de la sesión solemne del mando supremo a Keiko Fujimori. Entre los asistentes destacan el rey de España, Felipe VI; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente chileno José Antonio Kast, y otros.
12:32 p.m. | La Comisión de Anuncio del Congreso sale de Palacio de Torre Tagle y brinda declaraciones a la prensa.
12:15 p.m. | La Comisión de Anuncio del Congreso llegó e ingresó a Palacio de Torre Tagle.
11:54 a.m. | El titular del Parlamento, Miguel Ángel Torres, suspende la sesión "por breve término".
11:54 a.m. | Comisión de Anuncio del Congreso se dirige a Palacio de Torre Tagle para invitar a Keiko Fujimori a la transmisión de mando.
11:51 a.m. | "Es para mí un honor poder recibir por breves momentos la banda presidencial que simboliza el mando supremo de la nación", expresa el presidente del Parlamento.
11:50 a.m. | El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, recibió la banda presidencial como parte del protocolo de la ceremonia de transmisión de mando.
11:43 a.m. | Se inicia la sesión solemne en el Congreso de la República