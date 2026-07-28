Keiko Fujimori asumió la Presidencia del Perú: Así fue su juramentación y mensaje a la nación

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de las Fiestas Patrias, este martes, 28 de julio, se conmemora el 205° aniversario de la Independencia del Perú y la toma de mando. Tras cumplir con una serie de ceremonias religiosas y encuentros bilaterales con mandatarios del extranjero. Keiko Fujimori asumió la Presidencia del Perú.

Juró ante el Congreso bicameral como nueva mandataria del Perú y brindó un mensaje a la nación en el que expuso los objetivos que tendrá su nuevo gobierno por los próximos cinco años.

Ceremonia de transmisión de mando: MINUTO A MINUTO

1:28 pm.| Keiko Fujimori sobre la seguridad ciudadana: "Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas".

1:27 p.m. | Keiko Fujimori: "La extorsión que asfixia al pequeño comerciante, al mototaxista, al emprendedor que con tanto sudor levanta un negocio".

1:25 p.m. | Keiko Fujimori: "Desde este 28 de julio de 2026, empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años. Ni un día más".

"Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos. (...) El diagnóstico de nuestra patria en este momento es complejo y doloroso. Recibimos un país marcado por el abandono, un Estado debilitado por la improvisación", expresó la presidenta Keiko Fujimori.

1:18 p.m. | Keiko Fujimori brinda mensaje a la nación desde el Congreso de la República

1:17 p.m. | Las bancadas de izquierda se retiraron del hemiciclo del Congreso antes del inicio del discurso de Keiko Fujimori como presidenta de la República.

1:16 p.m. | Miguel Ángel Torres jura como segundo vicepresidente de la República del gobierno de Keiko Fujimori.

1:13 p.m. | Luis Fernando Galarreta Velarde jura como primer vicepresidente de la República del gobierno de Keiko Fujimori.

1:09 p.m. | Keiko Fujimori recibió la banda presidencial y asumió oficialmente la Presidencia de la República para el periodo 2026-2031.

1:07 p.m. | Keiko Fujimori juró como presidenta del Perú y asumió oficialmente la conducción del país para el periodo 2026-2031.

1:03 p.m. | Keiko Fujimori ingresó al Pleno bicameral para jurar como presidenta.

🔴🔵 #MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| Entre aplausos y muestras de respaldo, Keiko Fujimori ingresó al pleno bicameral del Congreso de la República para prestar juramento como presidenta del Perú.



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12:58 p.m. | Keiko Fujimori llega al Congreso de la República y recibió los honores correspondientes antes de prestar juramento como presidenta del Perú.

12:56 p.m. | Simpatizantes de Fuerza Popular celebran la llegada de Keiko Fujimori al Congreso de la República.

🔴🔵#MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| Con el grito de "¡Sí se pudo!", simpatizantes de Fuerza Popular recibieron a Keiko Fujimori a su llegada al Congreso de la República para la ceremonia de toma de mando presidencial.



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12:44 p.m. | La presidenta electa Keiko Fujimori sale de Palacio Torre Tagle y se dirige al Congreso donde jurará como mandataria de la República y posteriormente brindará su mensaje a la nación. Va a bordo de una camioneta blanca y custodiada por su seguridad y efectivos de la PNP.

Keiko Fujimori saluda a la prensa tras salir de Palacio de Torre Tagle

12:36 p.m. | Jefes de Estado de los diversos países ingresan al Congreso par participar de la sesión solemne del mando supremo a Keiko Fujimori. Entre los asistentes destacan el rey de España, Felipe VI; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente chileno José Antonio Kast, y otros.

🔴🔵 Presidentes y gobernantes invitados a la sesión solemne de la transmisión de toma de mando ingresaron hacia el Congreso de la República para dar inicio a la ceremonia donde Keiko Fujimori asumirá el cargo como presidenta de la República.



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12:32 p.m. | La Comisión de Anuncio del Congreso sale de Palacio de Torre Tagle y brinda declaraciones a la prensa.

12:15 p.m. | La Comisión de Anuncio del Congreso llegó e ingresó a Palacio de Torre Tagle.

11:54 a.m. | El titular del Parlamento, Miguel Ángel Torres, suspende la sesión "por breve término".

11:54 a.m. | Comisión de Anuncio del Congreso se dirige a Palacio de Torre Tagle para invitar a Keiko Fujimori a la transmisión de mando.

🔴🔵#MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| La Comisión de Anuncio del Congreso partió rumbo al Palacio de Torre Tagle para invitar oficialmente a Keiko Fujimori a ingresar al Parlamento y participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial.



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11:51 a.m. | "Es para mí un honor poder recibir por breves momentos la banda presidencial que simboliza el mando supremo de la nación", expresa el presidente del Parlamento.

Presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres

11:50 a.m. | El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, recibió la banda presidencial como parte del protocolo de la ceremonia de transmisión de mando.

11:43 a.m. | Se inicia la sesión solemne en el Congreso de la República