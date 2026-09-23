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Nuevos canales previsionales

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP habilita aportes a AFP mediante billeteras digitales

La SBS autorizó nuevos mecanismos para que los afiliados realicen aportes previsionales al Sistema Privado de Pensiones. La medida incluye billeteras digitales, aplicativos móviles, agentes bancarios y otros canales permitidos.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP habilita aportes a AFP mediante bill
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP habilita aportes a AFP mediante bill (Composición: Exitosa)

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Economía / Actualizado al 23/09/2026

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La disposición fue establecida mediante la Resolución SBS N.° 02326-2026, que modifica las reglas relacionadas con la afiliación y el pago de aportes al SPP. La norma entrará en vigencia desde el día 23 de septiembre del 2026.

Con este cambio, las entidades administradoras de fondos podrán ofrecer plataformas digitales (EAF) para que los afiliados efectúen sus pagos de manera más sencilla. Entre las alternativas se encuentran billeteras como Yape o Plin, además de otros aplicativos móviles autorizados.

La medida alcanza a empleadores, trabajadores dependientes, trabajadores independientes y terceros que participen en el proceso de recaudación. Ahora los aportes obligatorios y voluntarios podrán realizarse mediante más canales digitales.

Participarán entidades autorizadas

Las EAF también podrán establecer convenios con empresas de servicios de pago supervisadas por el Banco Central de Reserva. Asimismo, podrán asociarse con bancos, compañías financieras y otras instituciones habilitadas para brindar servicios complementarios.

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Los acuerdos suscritos con las entidades intermediarias deberán ser remitidos a la SBS dentro de los tres días posteriores a su firma. Esta obligación busca garantizar que el regulador conozca a los participantes del proceso y pueda supervisar sus operaciones.

La norma incorpora expresamente a los cajeros corresponsales como medios válidos para pagar aportes previsionales. Los afiliados contarán con alternativas presenciales y digitales para cumplir con sus obligaciones.

Fondos llegarán oportunamente

Las instituciones intermediarias deberán transferir el dinero recaudado a las cuentas correspondientes como máximo el segundo día hábil posterior al cobro. En el caso de bancos y financieras, los fondos deberán abonarse el mismo día en la cuenta de la administradora o del fondo.

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Si durante la operación se aplica algún cargo, la entidad administradora deberá compensarlo para asegurar que el afiliado reciba íntegramente el monto aportado. Los recursos en efectivo también deberán estar disponibles de inmediato para la EAF.

Los empleadores deberán declarar la planilla y efectuar los aportes obligatorios durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a su generación. La nueva regulación busca facilitar la continuidad de los pagos y modernizar el sistema previsional peruano.

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