¡Un gran acto de amor! Joven le regala a su novia entradas para ver a BTS en Perú y Chile: "El AFP se ha ido ahí"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una fan de BTS recibió una inesperada sorpresa de su pareja, quien decidió regalarle entradas para disfrutar de los conciertos del grupo surcoreano en Perú y Chile. Según el relato del joven a Exitosa, no dudó en hacer uso de su dinero de la AFP para cumplir el sueño de su novia de ver de cerca a los integrantes de la famosa agrupación de K-Pop.

Joven le regaló entradas de BTS a su novia

¡BTS ya está en Lima! Tras saber que el famoso grupo de K-Pop ya se encuentra en la capital, las ARMY se han mostrado emocionadas por estar cada vez más cerca de sus artistas favoritos. Algunas fans peruanas optaron por acampar en los exteriores del Estadio de San Marcos previo a los tres conciertos que ofrecerá la banda surcoreana programados para el 7, 9 y 10 de octubre.

En medio de la expectativa, Exitosa logró conocer el caso de un joven que no dudó en gastar sus fondos de la AFP para sorprender a su novia con un tierno regalo: entradas para poder disfrutar de los shows de BTS, pero no solo en Perú sino también en Chile, que como se sabe, se presentarán el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.

"Por algo somos pareja, estamos ya años. Le compré las tres entradas para acá en Lima y tres en Chile. Hasta ahí nomás alcanzó la plata. El AFP se ha ido ahí", expresó entre risas, destacando que compró las seis entradas ya que tiene entendido que en cada concierto el grupo ofrece una canción nueva.

BTS y la emoción de ARMY por conciertos en Perú

Asimismo, destacó que tampoco dudó en acompañar a su pareja a esperar en los exteriores del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por 15 días para conservar su lugar en la fila.

Pero el detalle hacia su novia no quedó ahí, ya que también contó que realizó un importante desembolso económico para comprar el ARMY Bomb original (el lightstick oficial del grupo surcoreano BTS, fabricado bajo la licencia de Hybe).

"Mi enamorada me volvió fanático del grupo. Me ha hecho comprar esto también que tengo entendido está sincronizado para que todos tengan la misma luminaria (en el concierto). Es parte de la aventura del grupo", contó el joven a Exitosa.

El gesto rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales, especialmente entre los integrantes de ARMY, nombre con el que se conoce a la comunidad de fans de BTS. La sorpresa destacó por el valor sentimental del obsequio, ya que le permitirá al amor de su vida poder vivir una experiencia inolvidable en cada uno de los conciertos de la banda conformada por RM, Jimin, JungKook, V, Suga, Jin y J-Hope.

Pidió vacaciones para acompañar a su novia a los conciertos

Finalmente, el joven contó que ingresó al mundo del K-Pop por su novia y al escuchar a Super Junior, con el pasar del tiempo le comenzó a gustar las canciones de BTS. Incluso se animó a dedicarle un breve mensaje de bienvenida a los Bangtan Boys y revelar que el bias (integrante favorito) de su pareja es Jungkook.

"(¿Quién es tu bias?) Jungkook por los abdominales mi enamorada. Yo las canciones la bailo, tienen algunos nombres y yo solo digo esa ponlo. Me gusta BTS, Super Junior. Sabía que iban a venir en estas fechas por eso he pedido vacaciones en el trabajo", sostuvo.

De esa manera, un joven se volvió viral por revelar a Exitosa que no dudó en regalarle las entradas a su novia para que asista a cada uno de los conciertos que BTS ofrecerá en Perú y Chile. Incluso, señaló que pidió vacaciones en su centro laboral para acomparla a vivir esa inolvidable experiencia de conocer al grupo de K-Pop.