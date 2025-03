Luis Galarreta: Delia Espinoza no da la talla como fiscal de la Nación

En diálogo con Exitosa, el secretario de Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó el desempeño de Delia Espinoza como fiscal de la Nación y aseguró que la funcionaria "no da la talla" en el cargo.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el dirigente de la agrupación política criticó que el Ministerio Público iniciara diligencias en contra de Fuerza Popular, asegurando que ello es un desperdicio de recursos humanos y presupuesto.

"¿Qué pasa con los fiscales que no hacen sus acusaciones a tiempo? Estamos en un momento en que no entendemos cuál es el rol de la fiscal de la Nación y de algunos fiscales (...) Una fiscal con dos dedos de frente sabe cuál es el objetivo de la Fiscalía y no distrae recursos humanos ni presupuesto a esto (...) Nosotros estamos acostumbrados por persecución política a ir y damos la cara", declaró.