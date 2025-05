Congreso no quiere fiscalizar a Dina Boluarte ni a sus ministros, asegura Ruth Luque

En diálogo con Exitosa, la parlamentaria del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, aseguró que el Congreso no tiene intenciones de fiscalizar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, ni a los miembros del Gabinete Ministerial.

En el programa 'En Defensa de la Verdad', la congresista indicó que existe un "blindaje" del Legislativo a la mandataria, asegurando que se ha perdido del equilibrio de poderes.

"El 'chalequeo' es la frase popular que resume un poco la lógica de blindaje, de cogobierno y de una línea de pérdida de equilibrio de poderes absoluto. El Congreso no fiscaliza a Dina Boluarte, no quiere fiscalizar. No solo a ella, sino a sus ministros. Publiqué el estado de las siete denuncias constitucionales que yo presenté, varias están entre uno a 2 años paralizadas", declaró.