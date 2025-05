Pamela Franco tras revelarse chat íntimo entre Christian Cueva y Pamela López: "Perdono la infidelidad"

¿Perdonaría a Christian Cueva? Pamela Franco sorprende al pronunciarse sobre la polémica revelación de un chat íntimo entre su actual pareja, el futbolista conocido como 'Aladino' y Pamela López. La cantante no dudó en mostrar su postura sobre una infidelidad.

Pamela López reveló en el programa de Magaly Medina un chat comprometedor de cuando aún mantenía una relación con Christian Cueva, el padre de sus hijos. La trujillana confrontó al 'pelotero' por haber anunciado el fin de su matrimonio en julio del 2024, a pesar de que, según sostuvo tajantemente, tuvieron un encuentro íntimo dos días antes de la noticia.

La conversación mostrada por la influencer tiene como fecha el 2 de julio del año pasado, donde se detalla que ella le reclama por señalar que el amor hacia ella había llegado a su fin, a pesar de que días previos hacía de todo por recuperar su familia y seguir con su vida de marido y mujer tras el escándalo de su infidelidad con Pamela Franco.

"Christian, acabo de leer tu comunicado y sabes que estás mintiendo descaradamente. No hay necesidad de hacerlo, hemos tenido relaciones hace dos días aquí y no calza tu mentira, pero toda la verdad se llega a saber y quien actúa con maldad nada le irá bien. Ya sé toda la verdad, te lo dije que nunca existe nada oculto en esta vida y ¿sabes qué? Te juro que siento que me estoy liberando de algo que me ha venido atormentando todo este tiempo", se lee en la captura del mensaje.

Incluso, la madre de los tres hijos de Christian Cueva aseguró que este encuentro se habría dado en Miami cuando ella viajó para la Copa América: "los días anteriores me había pedido que vaya al hotel donde concentraba, pasamos la noche como correspondía siendo esposos", agregó.

Pamela López revela chat comprometedor con Christian Cueva.

Esta situación ha puesto en el 'ojo de la tormenta' a Pamela Franco, actual pareja de 'Aladino', ya que contradeciría el amor que él gritaba públicamente hacia ella y que, incluso, reflejaría que presuntamente la habría engañado, ya que como se recuerda, se especulaba de una aparente relación extramatrimonial entre ambos personajes para aquel entonces.

En medio de esta controversia, la cantante no pudo evitar ser consultada sobre el chat entre 'Cuevita' y Pamela López, donde se revelaría que presuntamente tuvieron intimidad poco antes de separarse. Franco no solo reveló cómo enfrenta la situación, sino que también sorprendió con una posición madura frente al tema de una infidelidad.

"Lo que ya pasó, pasó. ¿Para qué voy a joder ahí? No voy a perder mi tiempo (...) Yo sí perdono la infidelidad. Por supuesto, ¿por qué voy a vivir de rencores? La otra persona va a estar con una y con otra, y yo voy a estar en toda la amargura... no", expresó la cantante de 'Hasta el Fin del Mundo'.

Sin embargo, sorprendió una vez más al cambiar su postura al ser interrogada si retomaría una relación con una expareja que le falló. La chimbotana señaló que se encuentra en una etapa enfocada a sus proyectos artísticos y en especial, el cuidado de su menor hija.

"Mirándote a la cámara. ¿Tú qué crees? Yo antes no he perdonado, voy a cumplir 37 años, me siento muy rica y no estoy para perder el tiempo. El que no quiere estar contigo te lo demuestra con las señales, hay que dar la vuelta a la página", agregó Pamela Franco.