Confirman día no laborable para este lunes 26 de mayo: ¿Habrá fin de semana largo desde el sábado 24?

¡Atención! Este lunes 26 de mayo, los peruanos de algunas zonas del país gozarán de un día no laborable, debido a una particular celebración dentro de nuestro calendario festivo. Por ello, muchos se preguntan si acaso el Gobierno ha decidido extender la fecha a un fin de semana largo. En la siguiente nota, descubre todos los detalles y conoce quiénes podrán disfrutar de un merecido descanso.

Habrá día no laborable este 26 de mayo: ¿Por qué?

Conforme a lo establecido por la Ley Nº 31667, promulgada por el Congreso de la República, el 26 de mayo será considerado como un 'feriado no laborable compensable' en la provincia de Ilo, perteneciente al departamento de Moquegua. Dicha normativa busca conmemorar el aniversario de su creación política, y será exclusiva para los trabajadores del sector público. Las horas no laboradas deberán ser recuperadas en la semana siguiente o en una fecha acordada.

Además, se precisa que los centros de trabajo del sector privado en dicha jurisdicción también podrán acogerse a lo dispuesto en la presente ley, previo acuerdo entre el empleador y el trabajador y se establezca la compensación de horas. De no existir un consenso, será el empleador quien decide.

Pero eso no es todo. Otra zona del país también posee una feriado no laborable en la misma fecha. Según la Ley Nº 24681, se declara al 26 de mayo como feriado regional para Tacna en homenaje a los héroes caídos en la 'Batalla del Campo de la Alianza'. En este caso, se trata de un feriado remunerado y no recuperable.

Cabe destacar que, tanto en Moquegua como en Tacna, el objetivo de declarar el 26 de mayo como día no laborable es fortalecer la identidad y el legado cultural de sus residentes, así como impulsar el turismo en sus provincias.

¿Confirman fin de semana largo desde el 24?

Las normativas aplicadas en las referidas regiones solo establecen que el lunes 26 de mayo sea un día no laborable (feriado no laborable, en el caso de Tacna. Hasta el momento, el Gobierno no ha publicado ninguna excepción a la ley, por lo que no habrá un fin de semana largo desde el sábado 24.

Sin embargo, el próximo feriado nacional dentro del calendario oficial ocurrirá el sábado 7 de junio, con motivo de la celebración de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera. Esta declaratoria tiene carácter obligatorio, y quienes acudan a sus centros de labores recibirán una remuneración extra.

Este lunes 26 de mayo, la provincia de Ilo y la región Tacna gozarán de una fecha no laborable. Sin embargo, esta será exclusiva por 24 horas, y no habrá un fin de semana largo como esperaban algunos trabajadores.