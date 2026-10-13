Ministro Juan Sheput se pronuncia tras altercado entre César Astudillo e Iber Maraví: "Políticos de cristal"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronunció sobre el altercado verbal entre el titular del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví, ocurrido durante una sesión del Senado. El funcionario cuestionó la reacción de algunos legisladores y defendió un debate político, sin insultos ni descalificaciones.

Juan Sheput cuestiona la sensibilidad de los parlamentarios

Sheput calificó a algunos representantes políticos como "políticos de cristal" al referirse a las reacciones que se producen cuando reciben comentarios contundentes durante una discusión. Según explicó, ciertos parlamentarios responden con molestia ante expresiones que consideran ofensivas, en lugar de afrontar el intercambio de argumentos.

"Me parece presenciar a políticos de cristal", expresó el ministro al cuestionar lo que considera una sensibilidad excesiva en el debate político.

El titular de Trabajo sostuvo que los representantes deben aprender a debatir y responder a sus adversarios sin recurrir a insultos ni adjetivos. También señaló que las expresiones directas o coloquiales pueden generar reacciones emocionales, pero consideró que ello no debería impedir las discusiones políticas.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronunció sobre el enfrentamiento registrado en el Congreso y cuestionó la reacción de los parlamentarios. "Veo un nivel de sensibilidad. Me parece presenciar a políticos de cristal", expresó.



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Durante sus declaraciones, Sheput recordó a figuras políticas como Javier Diez Canseco, Mauricio Mulder y Víctor Andrés García Belaunde, a quienes mencionó al comparar los estilos de debate de distintas generaciones parlamentarias. El ministro planteó cómo habrían reaccionado estos políticos ante las controversias registradas actualmente en el Congreso.

El altercado entre Astudillo e Iber Maraví

El pronunciamiento se produce después del enfrentamiento protagonizado por César Astudillo e Iber Maraví durante una sesión de la Comisión de Constitución del Senado, el 10 de octubre. La reunión abordaba las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, en medio del debate sobre las medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

La discusión se produjo durante las intervenciones de los participantes y elevó la tensión dentro de la comisión. El incidente involucró también a otros legisladores y funcionarios presentes, y la sesión tuvo que interrumpirse temporalmente mientras se desarrollaba el intercambio verbal.

El enfrentamiento del senador Iber Maraví con los ministros César Astudillo, Ernesto Álvarez y el senador Francisco Giampietri.

Con una perspectiva cercana y audio más nítido.👇 pic.twitter.com/DbmltMFJVR — Daniel S. (@DanielSaC007) October 11, 2026

Tras lo ocurrido, las declaraciones de Sheput se sumaron a las reacciones políticas generadas por el altercado. Su intervención estuvo centrada en la manera de afrontar las discrepancias entre representantes públicos y en la necesidad de mantener discusiones sin insultos ni descalificaciones personales.

Juan Sheput volvió a cuestionar la sensibilidad de algunos parlamentarios y los instó a responder a las diferencias políticas mediante el debate. Sus declaraciones se producen en medio de la controversia por el enfrentamiento entre Astudillo e Iber Maraví en el Senado.