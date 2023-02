Margot Palacios es denunciada ante la Comisión de Ética por decir que en el Perú hay una "dictadura militar"

16/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) denunció a su colega Margot Palacios (Perú Libre) ante la Comisión de Ética Parlamentaria por propalar "mentiras" sobre la situación política del país en el extranjero.

"Las mentiras de Margot Palacios sobre la realidad que vive el país son declaraciones que solo buscan dañar la imagen del Perú, no pueden pasarse por alto. Por ello, la he denunciado ante la Comisión de Ética por vulnerar los principios de veracidad y objetividad que debe cumplir un congresista", escribió en su cuenta de Twitter.

La denuncia se basa en la participación que tuvo la parlamentaria en la ciudad de Ginebra, en Suiza, durante el foro denominado "Encuentro Latinoamericano contra el genocidio y la dictadura de Dina Boluarte" el último 12 de febrero.

"Durante su intervención señaló que "el Perú vive una dictadura militar" pese a que, como se sabe, Dina Boluarte entró al Gobierno en la plancha presidencial como vicepresidenta de la República y asumió la presidencia por la sucesión constitucional como establece nuestra Carta Magna", menciona el documento.

En la denuncia, Patricia Chirinos anexó declaraciones de la parlamentaria del partido del lápiz durante dicho evento.

"Sabemos que la derecha reprime de esa manera, callando a los líderes sociales para que no haya una dirección de un pueblo que se moviliza de manera pacífica, aquí no hay actos de violencia no hay daños a la propiedad privada, quien inicia la violencia es el Estado a través de la policía y los militares, en el Perú ya no estamos en una democracia es una dictadura militar en donde se está militarizando todas las zonas", documenta.

Mira el tweet