Golpe al microtráfico: hallan 445 envoltorios en Establecimiento Penitenciario de Huaraz

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decomisó 445 envoltorios con aparente contenido ilícito durante una requisa ejecutada en el establecimiento penitenciario de Huaraz. El operativo se desarrolló como parte de los controles internos para detectar artículos prohibidos y reforzar la seguridad.

Inspección detectó material prohibido

La intervención se realizó en distintos ambientes del penal de Huaraz, donde el personal de seguridad inspeccionó zonas ocupadas por internos y otros espacios del recinto penitenciario. La diligencia forma parte de las acciones preventivas impulsadas por el INPE.

Durante el registro, los agentes encontraron 445 paquetes pequeños con presuntas sustancias ilegales. El material fue recogido, embalado y puesto bajo custodia para que sea sometido a los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.

Hasta el momento, no se informó públicamente cuál sería el tipo de sustancia hallada ni el peso acumulado de los envoltorios. Estos aspectos deberán ser establecidos mediante las pericias químicas y el análisis especializado correspondiente.

Fiscalía evaluará responsabilidades

Luego de la incautación, las evidencias quedaron a disposición de las autoridades encargadas de continuar con las diligencias. La Policía Nacional y el Ministerio Público deberán verificar la composición del material y determinar su eventual vínculo con algún delito.

Las pesquisas también buscarán esclarecer el ingreso de los envoltorios al establecimiento penitenciario. La investigación apunta a identificar a los responsables y establecer si existió una red dedicada al tráfico de sustancias ilícitas.

Según los resultados de la investigación, el caso podría generar sanciones penales para las personas involucradas y medidas administrativas dentro del recinto. El INPE señaló que mantendrá las coordinaciones necesarias con las entidades que intervengan en las diligencias.

Requisas buscan reforzar seguridad

Estas operaciones tienen como finalidad impedir que las cárceles sean empleadas para almacenar, distribuir o coordinar actividades delictivas. Los controles comprenden celdas, pabellones, patios, áreas comunes y otros lugares donde podrían ocultarse objetos no permitidos.

Las requisas pueden realizarse de manera sorpresiva y cuentan con la participación del personal penitenciario, así como de efectivos policiales cuando la intervención lo requiere. El objetivo es limitar la circulación de drogas, equipos móviles, armas blancas y otros artículos restringidos.

El INPE indicó que continuará ejecutando inspecciones preventivas en los penales a nivel nacional. Con el hallazgo de 445 envoltorios en Huaraz, la institución busca reforzar los controles y evitar que sustancias ilícitas permanezcan dentro del sistema penitenciario.