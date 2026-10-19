Mininter adquirirá tecnología de Estado a Estado para mejorar la inteligencia de la PNP antes de fin de año

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, César Astudillo, lideró una reunión estratégica con representantes del sector transporte para articular nuevas medidas de seguridad. Durante este encuentro, se advirtió que ceder ante las demandas económicas facilita la continuidad operativa de las mafias, por lo cual resulta indispensable la colaboración con las investigaciones.

Denuncias anónimas y ejecución del Plan Pirámide

Como parte de las acciones tácticas frente al cobro de cupos, el Poder Ejecutivo promueve la utilización de un software especializado que permite canalizar reportes de extorsión de forma 100 % anónima en el rubro del transporte nacional.

"No está bien pagar a mafiosos, haciendo todo más fácil", enfatizó el ministro César Astudillo.

Cabe mencionar que las autoridades también destacaron la ejecución del Plan Pirámide , una estrategia focalizada en rastrear e intervenir a los sujetos encargados de recibir y administrar las ganancias derivadas de las actividades ilícitas que perjudican a los empresarios de este sector.

El propósito fundamental de este plan operativo consiste en da un golpe a las redes financieras que sostienen el accionar delictivo de las bandas criminales a lo largo del territorio, debilitando su logística.

Reunión con transportistas.

Compras de tecnología antes de culminar el presente año

Para potenciar la lucha contra la criminalidad, el gobierno central prevé adquirir herramientas informáticas especializadas mediante la modalidad de contratación de Estado a Estado antes de finalizar el año, a fin de fortalecer las capacidades de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Lo vamos a hacer rápido, que será una compra de país a país y que nos den lo que necesitamos. Es lo más transparente, lo más efectivo y lo más indicado para actuar sin demora y dotar de tecnología a nuestra Policía, de modo que se pueda hacer frente a este flagelo", sostuvo el ministro César Astudillo.

Ante ello, los representantes de los transportistas interprovinciales manifestaron su disposición a seguir denunciando los actos extorsivos. Los dirigentes remarcaron la necesidad urgente de brindar de modernos equipos a los efectivos para identificar a los integrantes y recursos de los grupos infractores.

El Ministerio del Interior reafirmó su compromiso de mantener una coordinación permanente con los trabajadores. No obstante, las autoridades precisaron que el éxito de estas operaciones dependerá del trabajo conjunto para recuperar la tranquilidad de la ciudadanía.