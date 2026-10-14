Ministro César Astudillo señala que control de puertos quedó fuera de las facultades legislativas

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, César Astudillo, indicó que las propuestas del Ejecutivo sobre el uso de uniformes y la intervención de la Policía Nacional en instalaciones portuarias no fueron consideradas en el predictamen de facultades legislativas. Esta iniciativa será debatida próximamente por los parlamentarios en la Comisión de Constitución del Senado.

Durante una actividad de reconocimiento a cinco suboficiales de la Policía Nacional en el distrito de La Victoria, el titular de la cartera ministerial expresó su expectativa sobre el documento legislativo. Ante ello, solicitó formalmente a los senadores que se incorporen las medidas requeridas para reforzar las acciones de seguridad ciudadana.

Control en puertos marítimos y el penal El Milagro

El ministro detalló que la regulación de uniformes y la intervención en los puertos deberá tramitarse mediante el procedimiento legislativo ordinario. Como se sabe, el ministerio también incorporó tecnología para verificar el ingreso de personas a los penales y destacó los resultados obtenidos en el establecimiento penitenciario El Milagro, en Trujillo.

"Por algún efecto se han reducido las visitas, ¿no? Porque hay un mayor control, un exigente control", dijo César Astudillo.

De acuerdo con los resultados de esta experiencia, se evaluará la ampliación de estas medidas de seguridad a otros establecimientos penitenciarios. Cabe mencionar que, durante este proceso, la Policía Nacional no participará directamente en los allanamientos internos, sino que cumplirá exclusivamente con sus labores de control en el exterior de los recintos.

En esa línea, el general Fredy López explicó que el Ejecutivo dispuso la creación de una comisión multisectorial contra la criminalidad. Esta mesa estará presidida por el presidente del Consejo de Ministros e integrada por los titulares de Interior, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores para asegurar el intercambio de información mediante reuniones de periodicidad semanal.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que la presidenta Keiko Fujimori presentará un nuevo plan de acción frente a la criminalidad. Según explicó, la propuesta contempla la creación de una unidad militar-policial para reforzar la lucha contra el delito. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 552 SD - 774 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 7, 2026

Interpelación y el reciente incidente en el Congreso

Consultado sobre el incidente ocurrido durante su participación en la Comisión de Constitución y sobre una eventual moción de interpelación en su contra, el ministro evitó responder a las declaraciones de los parlamentarios. No obstante, restó importancia a los cruces verbales y prefirió enfocarse en los objetivos trazados por el sector público.

"No voy a contestar esos adjetivos. Yo creo que es un incidente que ya pasó", dijo César Astudillo.

Ante ello, el funcionario sostuvo que su atención está centrada en las operaciones de seguridad que se desarrollan en las jurisdicciones de Lima y Callao. Estas intervenciones estratégicas se ejecutan en las calles con la participación de los efectivos de la Policía Nacional y los miembros de las Fuerzas Armadas.

Frente a la próxima sesión de la Comisión de Constitución del Senado, el titular del Interior pidió que el debate sobre las facultades legislativas priorice las necesidades del país. Reafirmó que la seguridad ciudadana es un tema de nación y no debe mezclarse con banderas políticas, ideologías ni temas personalistas.