Ministro Manero asegura que protestas durante APEC han fracasado: "La ciudadanía ha tenido madurez cívica"

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, aseguró que las protestas convocadas durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) han fracasado.

En entrevista con Canal N, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) indicó que la ciudadanía ha tenido "madurez cívica" al no sumarse a las manifestaciones y apuntó que en el Gobierno piensan que es posible mantener una "dinámica de diálogo" hasta las elecciones del 2026.

"Se han convocado a muchas marchas para estos días y hay que decirlo claramente, han fracasado. La ciudadanía ha tenido una madurez cívica de no salir a protestar y dejar que este evento discurra de manera tranquila. Nosotros creemos que este ambiente que se ha logrado esta semana es posible de mantenerlo las semanas siguientes. No habría razón para decir que no mantener la dinámica de diálogo y de buena voluntad y sostenerla por lo menos hasta las elecciones del 2026", declaró.