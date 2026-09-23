Alto de la Alianza: vecino denuncia corte de agua tras instalación de medidor y pide facilidades para pagar deuda

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una familia del agrupamiento Túpac Amaru, en el distrito de Alto de la Alianza, denunció haber quedado sin servicio de agua potable luego de que personal de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Tacna realizara un corte en su vivienda.

El propietario del inmueble, Hernán Chávez, señaló que se encuentra en condición de discapacidad y que su esposa permanece en cama debido a problemas de salud. Por ello, cuestionó que se haya suspendido el servicio sin considerar, según indicó, la situación de vulnerabilidad de su familia.

Medidor fue instalado días antes del corte

Según relató Chávez, el medidor de agua fue instalado el día 12, luego de que solicitara contar con un sistema que permitiera conocer su consumo real y evitar cobros que consideraba elevados.

Sin embargo, aseguró que pocos días después recibió una orden de corte y su vivienda quedó sin abastecimiento de agua.

"Vino el doce, colocó el medidor al día siguiente vino el observador, bueno dijo observar está bien. Yo también me confié, vamos a tener este agua ya para controlarnos y el viernes llegó la orden", relató.

El vecino reconoció que mantiene una deuda superior a S/80, pero sostuvo que tiene la intención de pagarla. Explicó que sus ingresos son limitados y que no puede cancelar el monto de manera inmediata.

"Mi esposa está enferma y así sucesivamente. Esto no tengo pensión. Yo quiero que en la empresa tengan conciencia de que vamos a tener que pagar", manifestó.

Familia permanece sin agua potable

Durante la visita a la vivienda, el denunciante mostró las conexiones instaladas y señaló que actualmente no recibe agua potable.

Asimismo, indicó que una de las antiguas conexiones estaría obstruida con barro y arcilla, mientras que la otra habría quedado inutilizada luego del corte.

Chávez también cuestionó el procedimiento para recuperar el servicio. Según contó, después del corte intentó realizar el pago, pero encontró las oficinas cerradas y no pudo regularizar su situación.

El vecino manifestó además su preocupación ante un eventual cobro adicional por la reconexión, debido a que asegura no contar con los recursos suficientes para asumir nuevos costos.

"Yo les solicito al personal que tienen las empresas que por favor sean conscientes de que la dotación de agua que debo tener me sirva siquiera por algo. Deben pagar lo que se consume, pero que no se castigue a más gente así como yo", señaló.

Finalmente, la familia pidió a EPS Tacna evaluar su caso y ofrecer una alternativa que le permita cancelar la deuda de manera fraccionada o con facilidades, evitando nuevos costos que, según el denunciante, no estaría en condiciones de asumir.

La vivienda afectada se encuentra ubicada en el lote 22 del agrupamiento Túpac Amaru, en Alto de la Alianza, donde la familia permanece actualmente sin servicio de agua potable.