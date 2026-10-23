Oscar Reto envía oficio a Miguel Torres y pide "medidas correctivas" en ley de facultades legislativas

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, envió un oficio al presidente del Senado, Miguel Torres, en el que le exige que corrija la ley promulgada que otorga las facultades legislativas al Ejecutivo. Argumenta que falta su firma y la de la primera vicepresidenta Analí Márquez.

Oscar Reto pide medidas correctivas

De acuerdo con el documento enviado este viernes 23 de octubre, el diputado del Buen Gobierno expresa su preocupación por la formalidad en la que se aplicó en la autógrafa de la ley que delega facultades legislativas al Ejecutivo para legislar en materias de fenómeno El Niño y seguridad ciudadana y que se publicó en el diario oficial El Peruano.

"Llama la atención que en la referida autógrafa se haya consignado al Senado de la República y solo la post firma del presidente y primer vicepresidente y no al Congreso de la República y la post firma del suscrito como titular de la Cámara de Diputados y primera vicepresidenta de esta cámara", sostiene Reto Otero.

#OJO Conflicto entre presidentes del Congreso. Oscar Reto (Diputados), le exige a Miguel Torres (Senado), que corrija la publicación de la Ley de Facultades, donde el Senado se atribuye la aprobación de la Ley, y omite las firmas de Reto y Anali Marquez, primera vicepresidenta. https://t.co/dYnrAAFzRd — Sergio Sanabria (@sergiosanabria4) October 23, 2026

Prosigue señalando que de acuerdo al numeral 1 del artículo 102 de la Constitución Política se establece de forma expresa que es atribución del Congreso "dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes, de acuerdo con el reglamento del Congreso y de cada Cámara".

Indica además que la autógrafa de la Ley 32743 no responde formalmente a la manifestación de la voluntad del Parlamento ni al marco constitucional previsto en el ordenamiento jurídico, por lo que le exhorta a actuar, en su calidad de presidente del Congreso, a lo que dispone el artículo 34 del reglamento del Legislativo y adoptar las medidas correctivas pertinentes.

Respuesta de Miguel Torres

A través de su cuenta de X, el presidente del Senado publicó dos imágenes con lo que dispone la Constitución y el reglamento de su cámara. Precisa lo que permite el artículo 105 de la CP y los 37 y 148 de la Cámara Alta.

"La autógrafa de la ley de delegación de facultades fue suscrita y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, de conformidad con la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Senado. El procedimiento seguido se encuentra dentro del marco normativo vigente", escribió.

La autógrafa de la ley de delegación de facultades fue suscrita y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, de conformidad con la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Senado. El procedimiento seguido se encuentra dentro del marco normativo vigente. https://t.co/dPFDHIajob — Miki Torres (@mikitorresfp) October 23, 2026

La publicación de la ley que delega al Ejecutivo las facultades ejecutivas ha causado polémica y ante ello, el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, envió un oficio al presidente del Senado, Miguel Torres, para que aplique medidas correctivas a dicha norma que no lleva su firma ni de la primera vicepresidenta.