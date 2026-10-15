Presidente del Congreso Miguel Torres lidera foro para recibir demandas de emprendedores en Cusco

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, Miguel Torres Morales, inauguró el Primer Encuentro Macrorregional de MYPES Macrorregión Sur Andino en el Cusco. El foro busca recoger las principales demandas productivas de distintos emprendedores provenientes de las jurisdicciones de Ayacucho, Apurímac, Cusco y Madre de Dios para mejorar su entorno legal y de negocios comerciales.

Las jornadas de trabajo abarcan cuatro ejes de acción vinculados a las compras públicas , las barreras al financiamiento, la tributación y las normas municipales. Ante ello, el Parlamento asumió el reto de legislar e implementar una fiscalización efectiva para que todas las autoridades cumplan con sus obligaciones legales.

Durante el Primer Encuentro Macrorregional de MYPES - Macrorregión Sur Andino, realizado en Cusco, el presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres (@mikitorresfp), destacó la importancia de escuchar a los emprendedores y conocer las problemáticas y oportunidades de cada región. 🇵🇪 📌 Nota completa: https://t.co/NUL9El7Qq1 October 15, 2026

Congreso atiende agenda de mypes

Cabe mencionar que las autoridades legislativas se comprometieron a evaluar si el marco normativo actual facilita una participación justa de las pequeñas empresas y a escuchar propuestas concretas.

"Lo que se recoja en Cusco contribuirá a la elaboración de la Agenda Nacional MYPE, junto con las conclusiones de los demás encuentros macrorregionales (...) Desde la Presidencia del Congreso y del Senado asumimos el compromiso de sistematizar estas propuestas, impulsar su evaluación y ejercer las funciones de legislación y fiscalización que la Constitución nos confiere", dijo Miguel Torres Morales.

En esa línea, el Congreso observará detenidamente las barreras para obtener créditos y examinará el marco legal aplicable de las municipalidades, sin sustituir las atribuciones correspondientes a los gobiernos locales respecto al trato de los ciudadanos y los negocios.

No obstante, el encuentro también sirvió para debatir si los impuestos exigidos a los emprendedores responden a su realidad, promoviendo siempre el respeto de las reglas constitucionales.

Produce formaliza a 3,995 empresas

Durante el evento, el viceministro de MYPE e Industria de Produce, Eloy Durán Cervantes, informó que el Programa Nacional 'Tu Empresa' contribuyó a la formalización de 3,995 unidades en 2026, lo cual impulsó expectativas comerciales por S/ 8.7 millones.

"No somos adversarios políticos. Eso lo fuimos en campaña electoral. Ahora somos parte del Estado. Necesitamos que el Gobierno nacional tenga éxito, que lidere a sus autoridades, a los gobernadores regionales, a los alcaldes, al Congreso", dijo Edwin Espinoza Huillca, diputado del partido del Buen Gobierno quien también participó de la cita.

El diputado del Partido del Buen Gobierno expresó su seria preocupación frente a la inseguridad ciudadana que afecta directamente a los emprendedores, por lo que demandó un mayor liderazgo y una labor conjunta para frenar la delincuencia.

A la cita también acudieron el vicepresidente del Directorio de Caja Cusco, Carlos Enrique Quispe Altamirano, y la gerente regional de Producción del Gobierno Regional del Cusco, Karen Portocarrero Mesa, quienes respaldaron la ejecución y el desarrollo del encuentro.