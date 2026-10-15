¿El gerente general puede perder su patrimonio por errores de la empresa?: estos son los casos

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Economía

Ser gerente general de una empresa en el Perú implica asumir responsabilidades que van más allá de dirigir las operaciones y tomar decisiones comerciales. Aunque la legislación establece una separación entre el patrimonio de una sociedad y el de sus representantes, esta protección no significa que los directivos estén exentos de responder por sus propias acciones u omisiones.

Según explicó Bruno Rojas Marallano, abogado especialista en Derecho Corporativo de Grupo Fuentes, uno de los principales riesgos surge cuando un ejecutivo tiene responsabilidades de dirección o supervisión y, pese a conocer o poder detectar una irregularidad, no adopta medidas para prevenirla o detenerla.

La responsabilidad personal no se activa automáticamente por las deudas o los errores de una compañía. Para determinarla, deben evaluarse las circunstancias del caso y la conducta atribuida al gerente. La Ley General de Sociedades contempla responsabilidades por incumplimiento de obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave.

¿En qué situaciones el gerente puede responder con sus bienes?

Entre los escenarios que pueden generar consecuencias legales para los responsables de una empresa se encuentran los siguientes:

Irregularidades tributarias y aduaneras: facilitar operaciones simuladas, utilizar documentación falsa o permitir esquemas destinados a evadir impuestos puede generar responsabilidad cuando se cumplen los supuestos previstos por la legislación.

facilitar operaciones simuladas, utilizar documentación falsa o permitir esquemas destinados a evadir impuestos puede generar responsabilidad cuando se cumplen los supuestos previstos por la legislación. Accidentes laborales: el incumplimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo puede comprometer a quienes tenían la obligación de implementar o supervisar las medidas preventivas.

el incumplimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo puede comprometer a quienes tenían la obligación de implementar o supervisar las medidas preventivas. Corrupción y lavado de activos: la participación en pagos indebidos, actos de cohecho o actividades relacionadas con fondos ilícitos puede generar consecuencias legales. La falta de controles frente a señales de alerta también puede incrementar la exposición de los responsables, según las circunstancias.

la participación en pagos indebidos, actos de cohecho o actividades relacionadas con fondos ilícitos puede generar consecuencias legales. La falta de controles frente a señales de alerta también puede incrementar la exposición de los responsables, según las circunstancias. Incumplimiento de deberes de gestión: ocultar irregularidades, permitir conductas ilícitas o ejercer las facultades del cargo de manera indebida puede dar lugar a acciones de responsabilidad.

De acuerdo con el especialista, cuando existen elementos que vinculan personalmente al ejecutivo con una investigación, pueden solicitarse medidas cautelares sobre sus bienes, cuentas u otros activos. Su aplicación dependerá del procedimiento correspondiente y de la decisión de la autoridad competente.

Gerentes

¿Cómo puede prevenir riesgos legales dentro de una empresa?

Una de las principales herramientas preventivas es el compliance penal, que permite identificar riesgos, establecer controles y definir procedimientos para detectar posibles irregularidades dentro de la organización.

Sin embargo, no basta con tener un manual o un documento formal. La empresa debe demostrar que sus mecanismos de prevención responden a sus riesgos reales, que fueron implementados y que existe supervisión sobre su cumplimiento.

También resulta importante mantener registros contables adecuados, documentar decisiones relevantes, establecer canales para reportar irregularidades y actuar oportunamente ante señales de alerta. Estas medidas contribuyen a fortalecer la gestión empresarial y permiten acreditar las acciones adoptadas por la administración.