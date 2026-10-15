¿El gerente general puede perder su patrimonio por errores de la empresa?: estos son los casos

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Economía / Actualizado al 15/10/2026
Ser gerente general de una empresa en el Perú implica asumir responsabilidades que van más allá de dirigir las operaciones y tomar decisiones comerciales. Aunque la legislación establece una separación entre el patrimonio de una sociedad y el de sus representantes, esta protección no significa que los directivos estén exentos de responder por sus propias acciones u omisiones.
Según explicó Bruno Rojas Marallano, abogado especialista en Derecho Corporativo de Grupo Fuentes, uno de los principales riesgos surge cuando un ejecutivo tiene responsabilidades de dirección o supervisión y, pese a conocer o poder detectar una irregularidad, no adopta medidas para prevenirla o detenerla.
La responsabilidad personal no se activa automáticamente por las deudas o los errores de una compañía. Para determinarla, deben evaluarse las circunstancias del caso y la conducta atribuida al gerente. La Ley General de Sociedades contempla responsabilidades por incumplimiento de obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave.
¿En qué situaciones el gerente puede responder con sus bienes?
Entre los escenarios que pueden generar consecuencias legales para los responsables de una empresa se encuentran los siguientes:
- Irregularidades tributarias y aduaneras: facilitar operaciones simuladas, utilizar documentación falsa o permitir esquemas destinados a evadir impuestos puede generar responsabilidad cuando se cumplen los supuestos previstos por la legislación.
- Accidentes laborales: el incumplimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo puede comprometer a quienes tenían la obligación de implementar o supervisar las medidas preventivas.
- Corrupción y lavado de activos: la participación en pagos indebidos, actos de cohecho o actividades relacionadas con fondos ilícitos puede generar consecuencias legales. La falta de controles frente a señales de alerta también puede incrementar la exposición de los responsables, según las circunstancias.
- Incumplimiento de deberes de gestión: ocultar irregularidades, permitir conductas ilícitas o ejercer las facultades del cargo de manera indebida puede dar lugar a acciones de responsabilidad.
De acuerdo con el especialista, cuando existen elementos que vinculan personalmente al ejecutivo con una investigación, pueden solicitarse medidas cautelares sobre sus bienes, cuentas u otros activos. Su aplicación dependerá del procedimiento correspondiente y de la decisión de la autoridad competente.
¿Cómo puede prevenir riesgos legales dentro de una empresa?
Una de las principales herramientas preventivas es el compliance penal, que permite identificar riesgos, establecer controles y definir procedimientos para detectar posibles irregularidades dentro de la organización.
Sin embargo, no basta con tener un manual o un documento formal. La empresa debe demostrar que sus mecanismos de prevención responden a sus riesgos reales, que fueron implementados y que existe supervisión sobre su cumplimiento.
También resulta importante mantener registros contables adecuados, documentar decisiones relevantes, establecer canales para reportar irregularidades y actuar oportunamente ante señales de alerta. Estas medidas contribuyen a fortalecer la gestión empresarial y permiten acreditar las acciones adoptadas por la administración.