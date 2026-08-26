SBS amplía margen de pago de créditos para afectados por eventos del fenómeno El Niño

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Economía

La Superintentencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estableció medidas para flexibilizar temporalmente el pago de créditos de personas y empresas afectadas por circunstancias asociadas al fenómeno El Niño. La disposición está vigente desde el 24 de agosto.

La medida permite que bancos, financieras y cajas modifiquen los cronogramas cuando una situación excepcional reduzca de manera transitoria la capacidad de pago del cliente. Estos cambios no serán considerados automáticamente como refinanciaciones.

¿Qué se busca con esta medida?

El objetivo es atender dificultades coyunturales sin que estas deriven necesariamente en un deterioro de la calificación crediticia. Para ello, las entidades deberán analizar las condiciones particulares de cada préstamo y la situación financiera del deudor.

¿Quiénes podrán acceder a este beneficio?

Los beneficiarios serán principalmente personas y empresas que mantengan un buen comportamiento crediticio y cuya capacidad de pago haya sido afectada temporalmente por los cambios climáticos. La evaluación estará a cargo de cada entidad financiera.

Entre los criterios considerados figuran la clasificación de riesgo, los días de atraso, la extensión del plazo original y la cantidad de modificaciones realizadas. Las condiciones puede variar según se trate de créditos minoristas o no minoristas.

Deudores deberán coordinar

La SBS aclaró que la disposición no significa que las personas puedan dejar de pagar sus préstamos por cuenta propia. Quienes enfrenten dificultades deberán comunicarse con la entidad correspondiente y cometerse a la evaluación establecida.

La eventual modificación puede incluir una ampliación del plazo o un nuevo cronograma que adecúe las cuotas a los ingresos esperados del cliente. Sin embargo, no representa una suspensión general de las obligaciones financieras.

Usuarios deberán gestionar dichos plazos con las respectivas entidades financieras

Ya hubo un antecedente

La SBS recordó que mecanismos similares fueron utilizados durante El Niño Costero de 2017 y otras emergencias posteriores. En ese sentido, la nueva disposición busca evitar que un impacto temporal sobre los ingresos termine afectando el historial crediticio.

Así, los deudores perjudicados por el Fenómeno El Niño podrán solicitar una evaluación para modificar temporalmente sus pagos, siempre que cumplan los criterios establecidos. La SBS busca con ello brindar un alivio financiero sin convertir automáticamente estas modificaciones en refinanciaciones.