Rechazo en el Senado: Juntos por el Perú cuestiona la aprobación de nuevas facultades legislativas

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador de la bancada Juntos por el Perú, Iber Maraví, ratificó su firme rechazo al dictamen sobre la delegación de facultades legislativas aprobado en la Comisión de Constitución del Senado. El parlamentario argumentó que la medida contraviene los derechos fundamentales de la ciudadanía y justificó la decisión de su grupo político de no asistir a la sesión en la que se votó la iniciativa.

Posición de la bancada y cuestionamientos a la medida

Durante sus declaraciones, el legislador sostuvo que su agrupación política decidió no participar en la jornada de trabajo parlamentario como muestra de protesta frente a la propuesta legislativa. Maraví remarcó que las nuevas atribuciones normativas representan una afectación directa a las demandas sociales y al ejercicio de los derechos constitucionales de la población.

El parlamentario lamento que la comisión no haya tomado en cuenta las observaciones formuladas por diversos sectores sociales que exigen justicia y atención a sus demandas. Según su postura, la inasistencia presencial de su bancada no implica un distanciamiento del debate público, sino una forma de visibilizar la disconformidad con el trámite parlamentario impulsado.

"Hemos tomado la decisión de no concurrir a la sesión del día de hoy. Además, porque también por supuesto hemos hecho público nuestro rotundo rechazo a las nuevas facultades que atentan contra el pueblo", detalló.

Aprobación del dictamen y quórum en la comisión

En la acera opuesta, la Comisión de Constitución del Senado sacó adelante el dictamen tras registrar el respaldo unánime de los parlamentario presentes en la sala. La sesión incluyó dentro del texto final un paquete de siete iniciativas legislativas complementarias orientadas a la materia de delegación de facultades.

El desarrollo de la jornada legislativa requirió la confirmación de la asistencia reglamentaria para iniciar la etapa de votaciones sobre los temas previstos en la agenda. La incorporación del senador Roger Astucuri permitió alcanzar el número mínimo de siete integrantes requeridos para otorgar validez legal a los acuerdos adoptados.

"Cuando el pueblo tiene derecho a organizarse, movilizarse dentro del marco de la ley a ejercer los derechos humanos, a exigir justicia social, reivindicaciones para muchos sectores del país lamentamos que el día de hoy se haya hecho oídos sordos y se haya tomado esa decisión que nosotros rechazamos. Nosotros, no hemos estado el día de hoy ausentes en su verdad amplitud", señaló.

En ese sentido, las facultades legislativas seguirán en el centro de la controversia política mientras la mesa directiva programa su inclusión en la agenda del pleno del Senado para el debate correspondiente.