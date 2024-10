Santiváñez minimiza asesinato de profesor en Ate: Por un hecho no podemos decir que no existen resultados

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, resaltó que se debe de investigar los detalles del fatídico asesinato de un profesor en Ate. Sin embargo, indicó que este crimen no sería prueba suficiente para indicar que "no existen resultados" de la declaratoria de estado de emergencia en este distrito, en el marco de la lucha contra la criminalidad.

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) rechazó los cuestionamientos al estado excepción indicando que durante el último fin de semana se han detenido a más de mil delincuentes. Además, señaló que se han capturado a 3 organizaciones criminales.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicó que el asesinato de un profesor en Ate este lunes no puede significar que su gestión no esté dando resultados en la lucha contra la criminalidad Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/T8XBCwTntf

"No podemos decir que por un hecho que ha acontecido ahora no existen más resultados. Definitivamente, hay que investigarlo porque ha sucedido dentro de un estado de emergencia pero eso no significa que no haya tenido ningún tipo de resultado", expresó ante los medios.