(VIDEO) Dina Boluarte pasa BOCHORNOSO momento al intentar hablar inglés: "No pasé el verbo to be"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, pasó un bochornoso momento luego que intentó hablar inglés, pero no pudo y solo atinó a resaltar que continuará sus estudios para aprender dicho idioma. "Todavía tengo que seguir estudiando", dijo.

Durante la inauguración de la Escuela Bicentenario I.E. San Juan Macías, uno de los alumnos tomó la palabra y en inglés le dio la bienvenida a la mandataria que, no pudo responder en el mismo idioma.

"Amm, amm, a todos ustedes los felicito, quería decir en inglés, pero todavía tengo que seguir estudiando, pero me voy muy contenta, muy feliz, me llevo la bienvenida que me ha hecho '¿what your name?' Edward me ha hecho la bienvenida, gracias así es que estudien estudien estudien", dijo Boluarte, este lunes 10 de junio.