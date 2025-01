Optimismo hacia la IA en el mundo y América Latina: Google revela estudio sobre la adopción de esta tecnología en 2024

22/01/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

Google anunció la segunda edición del estudio "Our Life with AI" elaborado por Ipsos, que reveló un crecimiento en la adopción de la inteligencia artificial (IA) a nivel global que pasó del 38% en 2023 al 48% en 2024. Esta tendencia también se reflejó en América Latina, donde más del 40% de los encuestados en países como Chile y México la han utilizado en el último año. La compañía también difundió sus iniciativas durante 2024 para impulsar la transformación digital en la región a través de nuevas soluciones, herramientas y formación de talento.

"Latinoamérica está lista para abrazar la IA. Gracias a este último estudio, comprobamos el gran optimismo que existe sobre su impacto en el crecimiento económico, la creación de empleos y la transformación de sectores como la salud y la educación", comentó Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica. Y agregó: "Es crucial abordar desafíos como la brecha digital y la escasez de talento calificado para asegurarnos de que esta tecnología beneficie a toda la sociedad".

Gracias a la democratización de la IA en los últimos años, cada vez más comunidades pueden empezar a descubrir su gran potencial para promover el progreso económico, científico y social. Tal es así que, según el mismo estudio, el 57% de las personas encuestadas a nivel global se sienten más entusiasmadas por las posibilidades que brinda esta tecnología, superando las preocupaciones (43%).

¿Cuáles fueron las tendencias en América Latina y cómo Google acompañó este proceso durante 2024?

Educación y capacitación en IA

"Our life with Google" también profundizó en las oportunidades de la IA en el ámbito profesional. Los encuestados a nivel global afirmaron que esta tecnología será vital para el trabajo, no solo como una herramienta para aumentar la productividad, sino para operar a un nivel más estratégico, especialmente para el manejo de datos complejos (84%) y la resolución de problemas empresariales (82%). Además, el 57% cree que la IA liberará tiempo para enfocarse en aspectos más gratificantes del trabajo.

Los países de América Latina involucrados en el estudio (Brasil, Chile y México) acompañaron esta mirada positiva sobre las oportunidades que traerá la IA en el futuro. Sin embargo, para aprovechar estos beneficios, es fundamental aprender a utilizarla. Hoy, la región enfrenta una escasez de personal capacitado en habilidades digitales. Según el Foro Económico Mundial, alrededor del 50% de las empresas de Latinoamérica no pueden encontrar candidatos con las cualificaciones que necesitan.

Por ello, en el 2024, Google presentó el informe "Velocistas de la IA" con cuatro recomendaciones para aprovechar al máximo el potencial de esta tecnología en países en desarrollo, donde destacó la importancia de apoyar a las personas con iniciativas nacionales de capacitación. En esta línea, a través de su brazo filantrópico Google.org, la compañía destinó fondos para promover la formación en habilidades relacionadas con la IA. En el caso de Perú, se otorgó una donación de 2 millones de soles para brindar capacitación en IA a más de 50,000 educadores y estudiantes de escuelas públicas en zonas vulnerables. Además, por tercer año consecutivo, Google entregó 120 mil becas para cursar los Certificados de Carrera e incorporó el curso 'Fundamentos de IA de Google', para adquirir conocimientos básicos en IA, designando 5,000 de estas becas para que jóvenes peruanos, tengan nuevas herramientas para desenvolverse exitosamente en el mundo laboral actual.

IA en la vida cotidiana

El estudio de Ipsos revela un creciente entusiasmo hacia la Inteligencia Artificial (IA) en América Latina, especialmente en Brasil, Chile y México. Más del 70% de los encuestados cree que la IA beneficiará a las personas, superando el promedio global del 59%. Visualizando un futuro donde la IA desempeña un papel clave en sus vidas, desde asistentes personales inteligentes hasta herramientas para mejorar la productividad en el trabajo.

Para acompañar este camino de digitalización accesible para todos, a finales de 2023, Google presentó su modelo de IA multimodal Gemini e inició la "Era Gemini", incorporando esta tecnología en todos sus productos, servicios e innovaciones. En 2024, expandió sus últimas innovaciones en español: la aplicación de Gemini para dispositivos Android en abril y su versión para iPhone en noviembre, así como Gemini Live, el asistente de voz que permite a las personas mantener conversaciones con la IA para generar ideas, buscar información y realizar tareas. Y, en diciembre, llegó Gemini 2.0, su modelo de IA más avanzado hasta la fecha. Diseñado para operar de manera autónoma. Capaz de procesar y generar información en múltiples formatos, así como automatizar procesos complejos.

En octubre, se introdujeron nuevas funciones diseñadas para mejorar la experiencia de búsqueda, como exploraciones visuales con preguntas de voz y video en Google Lens, así como la integración de enlaces destacados en el texto de la Visión general creada por IA, facilitando el acceso a las páginas web de respaldo.

En junio, se lanzó en la región NotebookLM, herramienta de investigación impulsada por IA que permite analizar y sintetizar información de diversas fuentes, facilitando el trabajo de estudiantes, investigadores y profesionales.