Congresista Ilich López respalda que el Perú sea retirado del Sistema IDH: "Totalmente de acuerdo"

El flamante tercer vicepresidente del Congreso de la República, Ilich López, mostró su postura a favor de abandonar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). El parlamentario aseguró que él defiende las decisiones de su institución.

En conversación con Exitosa, el parlamentario de Acción Popular, aseguró que está de acuerdo con la idea de que el Perú sea retirado del SIDH. Según explicó, ello se debe porque el organismo internacional ha favorecido a condenados por terrorismo.

"Yo tengo que ser institucional y defender las decisiones de mi institución, así esté en contra. Creo que la Corte Interamericana no debe ser vinculante a las decisiones de un Estado independiente como el Perú. Es una oportunidad para demandar ante la corte la salida del SIDH para ejercer libremente la justicia", manifestó López.

López aseguró que tanto él, como otros correligionarios, han presentado leyes para castigar con más severidad a violadores, asesinos o corruptos. Sin embargo, el sistema no permite la aplicación de las leyes como el considera deben aplicarse.

El tercer vicepresidente del Congreso fue consultado por la aplicación de pena de muerte. Este tema ha sido de largo debate por años en el parlamento, sin que se haya conseguido una votación a favor para permitirla para ciertos crímenes.

"Creo que quien tenga la capacidad de poder atentar contra la vida de otro ser humano, no respeta la vida. Si no la respeta, sí se le debe aplicar la pena de muerte. No podemos ser tibios. Solo el hecho de que el Estado empiece a denunciar el Pacto de San José, estoy seguro que el nivel de criminalidad bajarán", indicó.