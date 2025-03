Exministro González advierte: "Si no se hace algo, los criminales pueden llegar a tocar a políticos"

En diálogo con Exitosa, el exministro del Interior, Mariano González, advirtió que la ola delincuencial que se registra en el país es una "bomba del tiempo".

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el extitular del Mininter indicó que, si no se pone un freno al aumento de la criminalidad, los políticos podrían ser el próximo objetivo de los delincuentes, ello a puertas de las elecciones generales del 2026.

"Hemos llegado al límite, pero si no hacemos algo la situación puede ser totalmente desastrosa y tener situaciones en estas elecciones como las que han pasado en otros país. Si no se hace algo ya, se puede llegar a tocar a los mismos políticos. La vulnerabilidad en campaña de un candidato al Congreso, a senador o la Presidencia es tal, que no nos extrañaría que hayan víctimas", declaró.