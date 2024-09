¡INSÓLITO! Perrito causa pánico tras meterse al mar para atrapar a tiburón: el desenlace fue triste

24/09/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un hecho viral causó asombro en las redes sociales. En un clip difundido en X, se aprecia el preciso instante en el que un tierno perrito se abalanzó al mar, con un propósito insólito: capturar un tiburón. Sin embargo, los espectadores quedaron atónitos tras el desenlace que tuvo.

Perrito se vuelve viral al atrapar a tiburón

El usuario 'El Español' compartió en la plataforma el video en cuestión. Al inicio, muestra a un gran tiburón nadando por las costas de la playa Denia, en España. En dicho contexto, el can se percató del temible pez, por lo que decidió perseguirlo con el fin de atraparlo.

La sorprendentes imágenes muestran el momento en el que el perro se lanzó al mar, y movió sus patas para alcanzar al animal marino. En tal escena, los presentes entraron en pánico, temiendo que pueda recibir algún tipo de daño.

"Un tiburón aparece en la playa de Denia (Alicante) y un perro lo persigue: "¡No, perrito!". El perro se lanzó al agua a por él y la mayoría de bañistas se salieron para esquivar al tiburón: "Ven aquí, ven aquí", menciona la descripción del video.

Y en efecto, las personas que se encontraban ahí empezaron a gritarle, a fin de que desista de su intento. Y justo cuando el can estuvo por morder la cola del tiburón, el desenlace fue triste: el can, tras la insistencia, decidió hacer caso a los llamados y no pudo capturar a "su presa".

🦈🐕 Un tiburón aparece en la playa de Denia (Alicante) y un perro lo persigue: "¡No, perrito!"



👉 El perro se lanzó al agua a por él y la mayoría de bañistas se salieron para esquivar al tiburón: "Ven aquí, ven aquí" pic.twitter.com/uriu05nduY — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 23, 2024

Usuarios reaccionan a hecho viral

Tras la difusión del video, los cibernautas no solo quedaron atónitos ante la osadía del animal, sino que no tardaron en emitir sus respectivos comentarios. De forma muy sarcástica, mencionaron la típica frase "¿ Y por qué el que graba no interviene ?"

"Y por qué no se meten a ayudarlo", "El dueño del tiburón: tranquilos, que no hace nada", "No ven que el perrito piensan que están jugando con él, ahora va ser la comida del día", "Me parte el corazón verlo", "Todos grabando y nadie hace nada" y "Una pena por lo que le pueda pasar al animalito", fueron algunos de los hilarantes comentarios.

Asimismo, compartieron la imagen del famoso perrito 'Chems', en donde aparece con un cuerpo corpulento, haciendo referencia al gran valor que tuvo el can para perseguir al temido animal.

Imágenes en exclusiva del perrete. pic.twitter.com/oC7MVwP2FT — Navalha (@xNavalha) September 23, 2024

Fue así que, en un hecho insólito, un perrito desató el pánico entre el público, luego de meterse al mar para perseguir a un inmenso tiburón. Tal acto, tuvo un triste final, ya que el can no logró atraparlo.