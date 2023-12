Madre de familia anima a su hijo mientras entrena militarmente: "La motivación que mantiene firme"

19/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El amor de mamá no tiene límites. En TikTok, se viene haciendo viral una escena que viene conmoviendo a los cibernautas, donde una madre de familia anima a su hijo mientras entrena militarmente.

"La mejor medicina"

El clip viral titulado: "Escuchar la motivación de tu madre es lo más lindo" le pertenece a la cuenta @alexlizandrohuama y nos muestra la iniciativa de una mujer al ver a su descendiente realizar su carrera diaria como parte de su alistamiento militar.

No hay nada más enorgullecedor para una mujer que ver realizado a su hijo, sea la decisión que haya tomado para su vida. Su ser femenino: de prodigar afecto y apoyo constante, no termina con la adolescencia, donde su retoño se hace más independiente y quiere tomar sus propias determinaciones; sino que los acompañan siempre.

En Arequipa, una mujer de aproximadamente 60 años ha dado qué hablar, ya que se la ve en buen estado físico, corriendo y con su sombrero en mano, va 'dando la hora' y 'marcando el paso' a un grupo de jóvenes en entrenamiento militar.

Como si fuera la líder del batallón dirige a 'los soldados' donde se encontraría su hijo. A su ritmo, se ve a un joven portando un estandarte mientras corre, lo que da una sensación de trabajo conjunto y mando compartido.

Este ejemplo de empoderamiento femenino fue captado un usuario quien lo difundió en su cuenta de TikTok. El material audiovisual alcanzó los 143.8 mil reproducciones en tan solo dos días de haber sido compartido.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de 10 segundos de duración se hizo tendencia rápidamente en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 5503 me encantas, 100 comentarios y 398 guardados.

Los cibernautas apoyaron la iniciativa de la mujer que no tuvo reparos en tomar el liderazgo en la marcha de rutina de su hijo y sus compañeros: "Esas madres antiguas eran únicas", "fue la motivación que me mantiene firme en mi meta", "mamá es una sola", "madre es única e irreemplazable", "vamos con fuerza por ellas", "es lo único que te puede ayudar a superarte a ti mismo", "no hay igual, el mejor combustible para el hombre y mujer porque nos llevan a sentir lo que éramos de niños".

De esta manera, una madre de familia se hizo viral al tomar la batuta frente a un grupo de jóvenes que se encontraban entrenando militarmente, donde probablemente se encontraba su hijo.